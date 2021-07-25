قرار جمهورى بتعيين محمد الضوينى وفتحى الفقى بهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار رقم ٢٨٦ لسنة ٢٠٢١ بتعيين كل من الدكتور محمد عبد الرحمن محمد الضويني والدكتور فتحي عثمان عمر الفقي عضوين بهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف. نشر القرار في الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأحد.

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