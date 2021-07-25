أحداث رياضية تنتظرك اليوم الأحد: موعد مباراة الأهلي ضد الإنتاج الحربي.. تشكيل المارد الأحمر المتوقع.. ومواجهات شرسة في أولمبياد طوكيو

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تشهد الساحة الرياضية اليوم الخميس، العديد من الأخبار والأحداث الكروية بشكل خاص والرياضة بشكل عام وفي هذا الإطار يستعرض دوت الخليج أحداث رياضية في إنتظارك.

موعد مباراة الأهلي

يستعد النادي الأهلي لمباراته اليوم الأحد أمام فريق الإنتاج الحربي، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السابعة مساءً،ضمن منافسات الدوري الممتاز، وتقام اللقاء علي استاد السلام.

أعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن قائمة المارد الأحمر، لمباراة الانتاج الحربي، والتي من المقرر أن تنطلق اليوم الأحد، في تمام الساعة السابعة مساء.

قائمة الأهلي في مواجهة الإنتاج

وضمت قائمة الأهلي 21 لاعبًا هم: علي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ومحمود وحيد ومحمود متولي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود كهربا ومروان محسن ومحمد شريف وأيمن أشرف وبدر بانون وحسين الشحات وأليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وسعد سمير وعلي معلول ووالتر بواليا وجونيور أجايي ومحمد هاني.

مباريات الدوري المصري

الأهلي والإنتاج الحربي، تنطلق في الساعة السابعة مساء، علي ملعب الإنتاج الحربي، ضمن منافسات الأسبوع الرابع والعشرين من بطولة الدوري الممتاز.

مباريات أولمبياد طوكيو

إستراليا وإسبانيا الأولمبي، في الساعة الـ 12:5 مساء.

السعودية وألمانيا الاولمبي الساعة الـ 1:5 مساء.

فرنسا وجنوب إفريقيا الأولمبي الساعة الـ 10 صباحا.

نيوزلاندا وهيندرواس الأولمبي الساعة الـ 10 صباحا.

كوتيفوار والبرازيل الساعة الـ 10:5 صباحا.

اليابان والمكسيك الساعة الواحدة مساء.

أولمبياد طوكيو

رومانيا وكوريا الجنوبية الأولمبي الساعة الواحدة مساء.

أعرب الدراج الألماني سيمون جيشكه عن شعوره بالإحباط من إجراءات العزل الطبي المشددة في اليابان بعد اضطراره للانسحاب من سباق الطريق في أولمبياد طوكيو 2020 عقب تبين إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقال جيشكه (35 عاما) لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الأحد "يتم إيقاظك في السابعة صباحا عبر مكبرات صوت ثم يتم قياس درجة حرارتك ومستوى الأكسجين لديك، هو أمر لا يمكن تبريره بالنسبة لي أن يتم فعل ذلك في وقت مبكر جدا بينما ليس لديك ما تفعله طوال اليوم".

وقارن جيشكه بين فندق العزل الذي يتم فيه إغلاق الأبواب والنوافذ بإحكام، وبين منشأة للأمراض النفسية.

التشكيل المتوقع لمباراة الأهلي والإنتاج الحربي

وحسبما استقر موسيماني، فإن تشكيل الأهلي المتوقع أمام الإنتاج الحربي يأتي كالتالي:-

في حراسة المرمى: علي لطفي

خط الدفاع: محمد هاني، بدر بانون، أيمن أشرف، علي معلول

خط الوسط: عمرو السولية، حمدي فتحي، محمد مجدي قفشة

خط الهجوم: محمود عبدالمنعم كهربا، جونيور أجايي، محمد شريف

أشرف صبحي

حرص الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وأيمن كامل، سفير مصر في اليابان على حضور لقاء مصر والأرجنتين في الجولة الثانية من منافسات كرة القدم بأوليمبياد طوكيو 2020 من مقصورة إستاد « سابورو» لمؤازرة المنتخب الأوليمبي