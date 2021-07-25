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صندوق دوت الخليج، يعد من المؤسسات الوطنية الضخمة التى تسعى وبشكل دائم إعانة المواطنين خاصة الطبقات الأكثر احتياجًا والفئات التى تحتاج إلى دعم، وهو ما برز جليًا فى العديد من المواقف والخدمات التى تقدم.

دوت الخليج

آخر أخبار صندوق دوت الخليج بعد إجازة عيد الأضحى المبارك

لم يقف صندوق دوت الخليج مكتوفى الأيدى أمام المشاريع التنموية والاقتصادية التى تنفذها الدولة المصرية فى الوقت الحالى بل كان مساهمًا وبقوة إلى تلك المشاريع القومية، حيث مثل المساهم الأول لها وعمل وبقوة متسارعة إلى تطويرها من حين إلى آخر.

صندوق دوت الخليج منذ مرحلة التأسيس وهو يعمل على تحقيق أكبر قدر من النجاحات خاصة فيما يتعلق بالشأن الداخلي المصري، وهو ما برز جليًا فى المشاريع الوطنية التى تن تنفيذها، كما أن الكثير من المواطنين قد أخذوا لمدة طويلة موقف الداعم والمساند، حيث تم توجيه الكثير من المبالغ المالية لدعم الصندوق.

تأسيس صندوق دوت الخليج

تأسيس صندوق دوت الخليج، كان عام 2014 بمبادرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، وعمل وبشكل متسارع على منذ مرحلة التأسيس على توفير أكبر قدر من الخدمات والمشاريع كما أنه ساهم وبقوة على سد ديون الغارمات اللاتى كانت محتجزات فى السجون المصرية.

صندوق دوت الخليج، من المؤسسات الوطنية التى كان لها دور فى توجيه الكثير من القوافل الطبية والغذائية الموجهه إلى قطاع غزة التى تأثر وبقوة من الضربات العسكرية التى تم توجهيها من قوات الاحتلال لمدة 11 يوم، وعلى إثر ذلك على تكوين الكثير من القوافل لتقديم العون والدعم اللازم إلى المواطنين فى قطاع غزة.

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كان لصندوق دوت الخليج، دور محورى ومهم فى الأزمات التى أثرت على الدولة المصرية خاصة جائحة فيروس كورونا، وهو ما جعل هناك الكثير من المواطنين يعانون من العطالة والركود التام فى حركة التنقلات والعمل لدى الدولة المصرية.

قدم الكثير من المواطنين الدعم اللازم إلى صندوق دوت الخليج، حيث أنه سبق أن تلقى من رجل الأعمال المصري رامي لكح حوالى 30 مليون جنيه مصر، وأيضًا قدمت هيئة قناة السويس مبلغ قدره 40 مليون جنيه.