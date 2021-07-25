أغسطس المقبل..انطلاق تصوير «حامل اللقب» لدينا الشربيني وهشام ماجد

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انتهى صناع فيلم «حامل اللقب» الذي يخوض بطولته كلا من الفنانة دينا الشربيني والفنان هشام ماجد من 90% من التحضيرات للعمل اذ يجرى فقط تعاقد بعض المشاركين في الفيلم.

دوت الخليج يكشف تفاصيل فيلم «حامل اللقب»

ويستعد أبطال فيلم «حامل اللقب» البدء في تصويره بداية من شهر أغسطس المقبل، يث تجمع قصة حب بين دينا الشربينى وهشام ماجد فى إطار من الفانتازيا، والعمل من إخراج هشام فتحى وتأليف إيهاب بليبل.

فيلم «حامل اللقب» من بطولة دينا الشربيني وهشام ماجد ومحمد سلامة وليلى عز العرب وتعاقدت مؤخرا الفنانة دنيا ماهر، تجسد الفنانة ليلى عز العرب، دور والدة دينا الشربينى ضمن أحداث الفيلم الذي يحمل طابع كوميدي

رفع فيلم ثانية واحدة لدينا الشربيني من دور العرض

لم تنجح دينا الشربيني في التألق بفيلم “ثانية واحدة” من بداية عرضه في جذب الجمهور لمشاهدته لذلك أصبح أقل الأفلام المشاركة في سباق عيد الفطر هذا العام أرباحًا، إذ حقق حوالي 156 ألف جنيه، لذا قرر الموزوعين رفعه من دور العرض االسنيمائي.

والفليم من تأليف مصطفى حمدي وإخراج أكرم فريد وإنتاج محمد السبكي، وبطولة دينا الشربيني ومصطفى خاطر ومحمود حميدة وسوسن بدر وويزو وعلا رشدي.

تدور أحداث فيلم ثانية واحدة حول شخصين هما دينا الشربينى ومصطفى خاطر تجمعهما الصدفة قبل حادث سيارة يتسبب في حالة نفسية لمصطفى خاطر، تجعله يعود إلى مرحلة الطفولة ويظن أن دينا الشربينى هي أمه، وهو ما يعرضهما للعديد من المواقف الكوميدية.

دينا الشربيني تتألق في البعض لا يذهب للمأذون مرتين

ويعرض لدينا الشربيني الأن فيلم “البعض لا يذهب للمأذون مرتين” تدور أحداث فيلم «البعض لا يذهب للمأذون مرتين» حول إطار كوميدي عن المشاكل الزوجية، ولكن بشكل مختلف حول إلغاء التعامل الورقي ومطالبة الدولة المتزوجين تقديم أصول قسائم الزواج لإدراجها في الهاردات الخاصة بذلك، وتمزيق الأصول خلال شهر من تاريخه.

والعمل من بطولة كريم عبد العزيز ودينا الشربينى وماجد الكدوانى وبيومى فؤاد وعدد من ضيوف الشرف منهم أحمد فهمي وعمرو عبد الجليل ونسرين أمين وآخرين وهو تأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندي.