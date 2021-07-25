/641925/أحمد-بدير-يكشف-حالة-ابنته-وحفيدته-الصحية-بعد-حريق-منزلهما

حرص الفنان المصري أحمد بدير على طمئنة متابعيه على حالة ابنته الإعلامية سارة بدير الصحية بعد نشوب حريق هائل في منزلها أثناء تواجدها مع ابنتها بداخله، والذي نتج من آثار استخدام التكييف.

دوت الخليج يكشف تداعيات حريق منزل الإعلامية سارة بدير ابنة الفنان الكبير أحمد بدير.

أحمد بدير يطمئن الجمهور على حالة ابنته الصحية

وقال بدير خلال تصريحات صحفية إن ابنته وحفيدته بخير ولم يصيبهما أي شيء، مضيفًا: "الحمد لله حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه".

وسبق وأن كشفت الإعلامية سارة بدير، ابنة الفنان الكبير أحمد بدير، أنها نجت من الموت، بعد حريق هائل في منزلها.

حريق هائل في منزل ابنة الفنان أحمد بدير

و نشرت سارة بدير بعض الصور، من آثار الحريق، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وعلقت قائلة: "الحمد لله خفي الألطاف الذي نجانا من المهالك ومن سوء المنقلب ولطف بيا أنا وبنتي في اللحظة المناسبة من حريق كبير في شقتي بسبب انفجار مكيف وإحنا نايمين امبارح.. الحمد لله على كل حاجة وأي حاجة ممكن تتعوض بإذنك يارب ما دام أنا وبنتي طلعنا بسلام".

وأضافت: "خلوا بالكم قوي من التكييفات يا جماعة خصوصًا اليومين دول وبلاش تناموا وانتوا مشغلينه وربنا يسترها علينا وعلى أهالينا وعلى ولادنا جميعا يارب.. آسفة على بشاعة الصور بس دي تذكرة ليا عشان دايمًا أعرف ربنا بيحبني أنا وبنتي قد إيه.. ألف حمد وشكر ليك يارب".

براءة مي العيدان من سب وقذف أحمد بدير

وعلى الصعيد الآخر، أعلنت الإعلامية الكويتيه مي العيدان مرخرًا، عن براءتها من قضية سب وقذف الفنان أحمد بدير المرفوعة ضدها أمام القضاء الكويتي من الأخير.