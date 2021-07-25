«محيلبة» يحتل المركز السابع في منافسات اليوم الأول من تصفيات الإسكيت

/641932/محيلبة-يحتل-المركز-السابع-في-منافسات-اليوم-الاول-من-تصفيات-الاسكيت

حقق عزمي محيلبة المركز السابع في منافسات اليوم الأول من تصفيات الإسكيت بدورة الألعاب الأولمبية والتي تستضيفها مدينة طوكيو اليابانية خلال الفترة بين 23 يوليو الجاري وحتى 8 أغسطس المقبل.

ويصد دوت الخليج التفاصيل:

وحقق عزمي 73 طبقا من أصل 75 في اليوم الأول ومن المنتظر أن يلعب غدا اليوم الثاني على أن يتأهل أصحاب المراكز الستة الأولى.

وتعد هذه المشاركة هي الثالثة للاعب بعد دورتي لندن 2012 وريو دي جانيرو 2016.

أنهى كل من عزمي محيلبة ومصطفى حمدي تصفيات الأول لمسابقة رماية السكيت ضمن منافسات ضمن منافسات دورة الألعاب الأوليمبية المقامة في طوكيو في الفترة ما بين 23 يوليو وحتى 8 أغسطس المقبل.

ونجح محيلبة في إصابة 73 هدفا من أصل 75 ليحتل المركز السابع بالتصفيات ليصبح على بُعد مركز واحد من التأهل للنهائي.

في المقابل أصاب مصطفى حمدي 67 هدفا من أصل 75 ليحتل المركز التاسع والعشرين.

انطلاق أولمبياد طوكيو

انطلقت فعاليات دورة الالعاب الأولمبية الصيفية المقامة في طوكيو، يوم الخميس، على أن تنتهي يوم 8 من شهر أغسطس المقبل، وكان من المقرر أن تقام تلك الدورة من الأولمبياد في نفس الفترة العام الماضي 2020، إلا أن اللجنة الدولية الأولمبية والمسؤولة عن تنظيم الأولمبياد، قررت تأجيلها لمدة عام، على أن تلعب في نفس الفترة المحددة لها، وذللك بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد حول العالم.

تاريخ مشاركة مصر في الأولمبياد

تشارك مصر في الأولمبياد للمرة الثانية والعشرين في تاريخها، حيث كانت أول مشاركة للفراعنة في أولمبياد استكهولم عام 1912، ومثل منتخب مصر وقتها رياضي واحد فقط وهو أحمد حسنين، لاعب المبارازة، بينما كانت أخر مشاركة لأبناء النيل في أولمبياد ريو دي جانيرو عام 2016، وشاركت مصر في تلك النسخة من الأولمبياد بـ 120 رياضي ورياضية.

وتعد مصر هي أكثر بلد عربي فوزا بالميداليات الأولمبية في تاريخ الأولمبياد، حيث حصل أبناء النيل على 32 ميالية أولمبية، بواقع 7 ذهبية و10 فضية و15 برونزية، وتأتي رياضة رفع الأثقال في المرتبة الأولى لحصول مصر على ميداليات، حيث حققت من خلالها 14 ميدالية، فيما يأتي في المرتبة الثانية منتخب المصارعة بتحقيقه 7 ميداليات، ثم الملاكمة بـ 4 ميداليات، وميداليتين لكل من الغطس والتايكوندو والجودو، وميدالية واحدة للمبارزة.