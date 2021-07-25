جبالى يفتتح الجلسة العامة للبرلمان لمناقشة مشروعى قانون

جدة - نرمين السيد - وتناقش الجلسة العامة، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى والثروة الحيوانية ومكاتب لجان الطاقة والبيئة، الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.
وفى الجلسة العامة غدًا الاثنين، يحيل البرلمان 60 تقريرا من لجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة من النواب إلى الحكومة.
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