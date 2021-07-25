رئيس البرلمان للنواب: فصل مكبر الصوت على المتحدث بمجرد انتهاء الوقت المحدد

جدة - نرمين السيد - طالب المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، أعضاء مجلس النواب، بضرورة الالتزام بالموضوع أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى والثروة الحيوانية ومكاتب لجان الطاقة والبيئة، والخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية، بمجلس النواب عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.





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