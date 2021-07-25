عاجل.. السياحة تنفى هدم المتحف المصرى بالتحرير

جدة - نرمين السيد - أعلن المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أن ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى أنباء حول هدم المتحف المصرى بالتحرير بعد افتتاح المتحف المصرى الكبير، عارٍ تمًامًا من الصحة.





وتواصل المركز الإعلامى لمجلس الوزراء مع وزارة السياحة والآثار، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لهدم المتحف المصرى بالتحرير بعد افتتاح المتحف المصرى الكبير، مُشددةً على أن المتحف المصرى بالتحرير يعد أحد أهم وأشهر المبانى الأثرية العالمية التى لا يمكن المساس بها، حيث تم اعتماده على لائحة المواقع التراثية بمنظمة العالم الإسلامى للتربية والعلوم والثقافة "الإيسيسكو" والقائمة التمهيدية باليونسكو، بما يعد اعترافاً بقيمة المتحف للتراث العالمى، مُشيرةً إلى أنه جارٍ تنفيذ مشروع تطوير وإعادة تأهيل المتحف للارتقاء بمستوى الخدمات السياحية المقدمة به.

وفى سياق متصل، تتم عملية تطوير المتحف على 3 مراحل بمنحة من الاتحاد الأوروبى بالتعاون مع اتحاد خمس متاحف أوروبية هى (المتحف البريطانى بلندن - متحف اللوفر بباريس - المتحف المصرى بتورينو - المتحف القومى للآثار بلندن - المتحف المصرى ببرلين)، وقد تم الانتهاء من إعداد الإجراءات النهائية لسيناريو العرض الجديد الخاص بقاعة آثار ما قبل التاريخ وقاعات الدولة القديمة وقاعات الآثار اليونانية الرومانية والعصر المتأخر بالمتحف، فضلاً عن الاستعانة ببعض المواد الأرشيفية حول المواقع الأثرية التى تم اكتشاف القطع الأثرية بها لربط الزائر بتلك المواقع.

كما أنه جارٍ الانتهاء من تطوير القاعة المخصصة لعرض مقتنيات "كنوز تانيس"، من حيث إعداد الحوائط والأرضيات، والتى سوف تعرض لأول مرة مكتملة داخل القاعة المخصصة لها لتحل محل كنوز الملك "توت عنخ آمون"، والتى سيتم نقلها إلى المتحف المصرى الكبير قبيل افتتاحه، وقد تم الانتهاء من سيناريو العرض الخاص بكنوز "تانيس"، والتى يبلغ عددها حوالى 2000 قطعة أثرية تضم أقنعة من الذهب، وتوابيت من الفضة للملوك "شيشنق وبسوسنس الأول".