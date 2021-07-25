عاجل.. ضبط طالب ثانوية لتسريبه امتحان التاريخ

جدة - نرمين السيد - ذكرت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى المسؤولة عن امتحانات الثانويةالعامة، أنه تم ضبط الطالب (ا.م.ا) بمحافظة الشرقية لنشره بعض من أسئلة امتحان مادة التاريخ، وذلك بعد مرور 40 دقيقة من بدء الامتحان.





وقالت الوزارة فى بيان لها إنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله. ويؤدى طلاب الثانوية العامة (الشعبة الأدبية) امتحان "التاريخ" بإجمالى عدد 255 ألفا 353 طالبا وطالبة، فيما يؤدى طلاب الثانوية (للمكفوفين) امتحان مادة علم النفس ومادة علم الاجتماع، بإجمالى 225 طالبا/طالبة، كما يؤدى طلاب الثانوية لمدارس (stem) اختبار مقاييس المفاهيم (الجيولوجيا)، واختبار مقاييس المفاهيم (الرياضيات التطبيقية) بإجمالى 1.179 طالبا وطالبة.

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