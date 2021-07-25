منتخب مصر الأولمبي يخسر من الأرجنتين بهدف نظيف في أولمبياد طوكيو 2020

خسر منتخب مصر الأولمبي من نظيره الأرجنتيني بهدف نظيف خلال المباراة التى جمعتهما صباح اليوم، الأحد، ضمن منافسات دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو.

ورغم أن منتخب مصر قدم مباراة جيدة فى المُجمل وكان الأخطر طوال الـ90 دقيقة تقريباً إلا أن الفوز كان من نصيب منتخب الأرجنتين الذى نجح فى "خطف" نقاط المباراة الثلاث.

أهدر منتخب مصر عدة فرص للتسجيل في الشوط الأول فيما نجح منتخب الأرجنتين في تسجيل هدف في الشوط الثاني، ويحتاج منتخب مصر للفوز فىي الجولة الأخيرة على أستراليا وانتظار باقي نتائج المجموعة من أجل حسم موقفه من التأهل للدور التالي.

وتعادلت مصر مع إسبانيا سلبياً في الجولة الأولى ، فيما ستلعب أسبانيا مع أستراليا بعد قليل علماً بأن أستراليا فازت على الأرجنتين بثنائية نظيفة في الجولة الأولى.

بدأ منتخب مصر المباراة بتشكيل مكوّن من : محمد الشناوي ، أحمد أبو الفتوح، محمود حمدي "الونش"، أحمد حجازي، أسامة جلال، كريم العراقي ، أكرم توفيق، وعمار حمدى ، رمضان صبحي، أحمد ياسر ريان وصلاح محسن.

جاءت بداية المباراة قوية من الفريقين خاصة من المنتخب المصري الذي ضغط منذ البداية .

لم يلعب المنتخب المصري بتحفّظ دفاعى، كما فعل فى مباراة أسبانيا، ولعب الفريق المصري بروح عالية وأهدر رمضان صبحي فرصة تسجيل هدف مؤكد للمنتخب الأرجنتيني في الدقيقة 13.

المنتخب المصري الأولمبي لم يتخلّ عن الجرأة الهجومية التى يلعب بها مُستغلاً انطلاقات رمضان صبحي من ناحية الشمال وكذلك كريم العراقي من اليمين، ولكن عاب على المنتخب المصري عدم القدرة على إنهاء الهجمات والفرص التى سنحت له طوال الدقائق الماضية وأهدر رمضان صبحي وكريم العراقي وأحمد ياسر ريان أكثر من فرصة للتسجيل.

المنتخب الأرجنتيني لعب بشكل عشوائي ولم يقدم أي خطورة بأستثناء بعض الكرات الفردية وأستمر الأداء طوال الشوط الأول بهذه الوتيرة من حيث السيطرة للمنتخب المصري والدفاع من المنتخب الأرجنتيني وأن كان الأخير قد نشط في أخر خمس دقائق من الشوط الأول الذي انتهى بالتعادل السلبي.

الشوط الثاني

جاءت بداية الشوط الثاني مختلفة عن الأول، فقد بدأ المنتخب الأرجنتيني هذا الشوط بشكل هجومي وحماسي عكس أدائه فى الأول الذى كان عشوائياً.

واستغل المنتخب الأرجنتيني سيطرته على الدقائق الأولى من الشوط الثاني ، وسجل هدف التقدم عن طريق فاكوندو ميدينا في الدقيقة 52.

بعد الهدف، حاول المنتخب المصري العودة للمباراة لكن دون فاعلية حقيقية بسبب الرعونة التى يلعب بها المنتخب المصري وعدم الدقة في إنهاء الهجمة.

محاولات المنتخب المصري للتسجيل جاءت على فترات مُتباعدة وبعشوائية فيما شكّل المنتخب الأرجنيتيني بتركيز خاصة في الهجمات المرتدة الخطرة ، وفي الدقائق الأخيرة نشط المنتخب المصري مرة أخرى لكن كالعادة دون تركيز فأهدر إبراهيم عادل وأحمد ياسر ريان فرصة تسجيل للتعادل ، وبعدها ينتهي اللقاء بخسارة مصر بهدف نظيف.