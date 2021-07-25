مواعيد صرف معاشات اغسطس 2021 من ATM

مواعيد صرف معاشات اغسطس 2021 ينتظر العديد من أصحاب المعاشات 2021 ، معرفة مواعيد صرف معاشات شهر أغسطس 2021 حيث أن صرف معاشات اغسطس 2021 مهمًا جدًا للمواطنون هذه الأيام بعد انتهاء عيد الاضحى 2021 ، استعدادًا لصرفها لنحو 10 ملايين و500 ألف مواطن، من ATM ماكينات البنوك والبريد المصري في مواعيد صرف معاشات اغسطس 2021 .

دوت الخليج

مواعيد صرف معاشات شهر أغسطس ٢٠٢١

صرف معاشات اغسطس 2021 و كانت أعلنت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، عن مواعيد صرف معاشات اغسطس 2021 ، بدء من يوم الأحد الموافق 1 أغسطس2021 ، حيث أن صرف معاشات اغسطس 2021 سيكون وسط إجراءات احترازية مشددة بمنافذ الصرف المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية ATM تجنبًا من الاصابة بفيروس كورونا .

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وأوضحت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية مواعيد صرف معاشات اغسطس 2021 و إتاحة صرف المعاش من محفظة الهاتف المحمول بداية من شهر أغسطس وذلك في إطار توجه الدولة للتحول إلى مجتمع أقل اعتمادا على أوراق النقد مواعيد صرف معاشات اغسطس 2021 ، وإتاحة البدائل الإلكترونية، حيث يتوجه صاحب المعاش أو المستفيد إلى أقرب فرع لشركة المحمول التابع لها خط الهاتف المحمول لمعرفة مواعيد صرف معاشات اغسطس 2021 لفتح محفظة إلكترونية ، والتوقيع على طلب صرف المعاش عليها ATM .

موعد صرف معاشات اغسطس 2021

موعد صرف معاشات اغسطس 2021 ولفتت هيئة التأمينات، إلى أنه يمكن لصاحب المعاش المستخدم للمحفظة الإلكترونية ATM، سداد المشتريات من خلال نقاط البيع الإلكترونية أو الشراء عبر المواقع والتطبيقات الإلكترونية أو باستخدام رمز الاستجابة السريعة مواعيد صرف معاشات اغسطس 2021.

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مواعيد صرف معاشات اغسطس وأشارت إلي أنه يتم العمل على تفعيل كارت ميزة، بدلا من بطاقات صرف المعاشات بحيث يمكن صاحب المعاش من إجراء عملية الشراء وسداد كافة المستحقات الحكومية عن طريق تلك البطاقة، كما يمكن لصاحب المعاش من خلال تفعيل كارت ميزة الاستفادة من كافة الخدمات المصرفية، مشيرة إلى تحويل ما يقارب من 3 ملايين و900 ألف بطاقة صرف معاش إلى كارت ميزة حتى الشهر الماضي صرف معاشات 2021.

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مواعيد صرف معاشات حيث قال رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي اللواء جمال عوض، إن الدولة المصرية تعمل على إتاحة العديد من قنوات الصرف لجميع أصحاب المعاشات مواعيد صرف معاشات اغسطس 2021 والمستحقين عنهم والتحول من التعامل بالبطاقات البلاستيكية الحالية، والتي تدعم عمليات السحب النقدي فقط، إلى أحد منتجات الجهاز المصرفي المتطورة، ومنها المحافظ الإلكترونية مواعيد صرف معاشات اغسطس 2021.