/641946/النيابة-العامة-تباشر-التحقيقات-في-واقعة-الرقص-عرايا-لشباب-الغربية

نجح رجال مباحث مركز بسيون في الغربية، في إلقاء القبض على المتهمين في واقعة الرقص عرايا، أثناء نقل «عفش» عروسين بقرية كفر سالم النحال.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل واقعة الرقص عرايا لشباب الغربية

التواصل الإجتماعي فيسبوك

وتواصل النيابة العامة بالغربية، التحقيقات في واقعة فيديو عبر التواصل الإجتماعي«فيسبوك»، وظهر فيها المتهمون الـ 10 خلال رقصهم بأجساد عارية أمام سيارات نقل جهاز العروسة، وعلي الفور تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.

وكان أثار مشهد الرقص غضب واستياء عدد كبير من متابعي مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، حيث قام عدد من الشباب بالرقص عرايا، فضلًا عن رفعهم للأسلحة البيضاء، والرقص بها أيضًا، أمام سيارات نقل جهاز العروسين، مما أثار الرعب في قلوب أهالي القرية وخدش حياء العامة، متجاهلين التقاليد والأعراف والآداب التي تحتفظ بها القرية منذ سنوات طويلة.

غضب أهالي القرية بسيون

ووصف أهالي القرية هذا المشهد بـ«المقزز»، معبرين عن غضبهم مما شاهدوه خاصة أن الشباب المتهمين استخدموا الألعاب النارية وزجاجات المياة الغازية والأسلحة البيضاء«مطاوي» فضلًا عن الرقص عرايا، رافضين ما حدث لأنه لا يعبر عن أصالتهم وعاداتهم.

جريمة طوخ

وفي سياق اخر أكدت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية والقضائية، والتقرير الطبي الخاص بالمتهمة بقتل زوجها في طوخ أيام عيد الأضحى المبارك 2021، أنها أعترفت في التحقيقات أن زوجها حاول خنقها، وأنها تعدت عليه بالضرب بسلاح أبيض« السكين» دفاعا عن نفسها، وحاولت إنقاذه؛ إلا أنه توفي فور وصوله لدى المستشفي.