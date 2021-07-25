بالأرقام.. فيلمي «ماما حامل» و «ديدو» يتزيلان إيرادات شباك التذاكر

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تتنافس في دور العرض السينمائية 6 أفلام خلال الفترة الحالية وهي: «العارف»، «مش أنا»، «البعض لا يذهب للمأذون مرتين»، «أحمد نوتردام»، «ديدو» و فيلم «ماما حامل»، ووتباين هذه الأعمال ما بين الكوميدي والأكشن.

دوت الخليج يكشف إيرادات فيلمي «ديدو» و «ماما حامل» ووضعهم من المنافسة في دور العرض السينمائية.

إيرادات فيلم ماما حامل و ديدو

وتذيل فيلمي «ماما حامل» و «ديدو» إيرادات شباك التذاكر أمس، بإيرادات بلغت ألف و 354 جنيه للأول، وألف 992 جنيه للأخير.

فيلم ماما حامل

يشارك في بطولة فيلم ماما حامل، بخلاف بيومي فؤاد وليلى علوي، محمد ثروث، حمدي المرغني، هدى الأتربي، نانسي صلاح، سامي مغاوري و محمد سلام، والعمل من تأليف لؤي السيد، إخراج محمود كريم و إنتاج شركة سينرچي فيلمز ونيو سينشري وأفلام مصر العالمية.

قصة وأحداث فيلم ماما حامل

تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول أسرة من طبقة غنية تتعرض للعديد من المواقف الكوميدية، حيث يعتمد الفيلم على كوميديا الموقف، بالإضافة إلى تعرض بيومى فؤاد لبعض المشاكل فى عمله الذى يتولى إدارته الفنان سامى مغاورى، وتتوالى الأحداث فى إطار اجتماعى كوميدى.

فيلم ديدو

فيلم «ديدو» بطولة الفنان كريم فهمي، وحمدي الميرغني، هشام ماجد، محمد ثروت، شيكو، بيومي فؤاد، أحمد فتحي، ريم مصطفى، ومن تأليف كريم فهمي لأول مرة.

قصة فيلم ديدو

وتدور قصته في إطار كوميدي ومغامرة حول فكرة عقلة الأصبع، عندما يقرر أبطال الفيلم سرقة أحد العلماء فيقوم بتحويلهم إلى أقزام في حجم عقلة الأصبع، وتتوالى الأحداث في محاولته لفك التعويزة.