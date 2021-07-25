التعليم تضبط طالبا بالثانوية فى الشرقية نشر أسئلة التاريخ على مواقع التواصل الاجتماعي

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أعلنت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه تم ضبط طالب بمحافظة الشرقية، قام بنشر عدد من الأسئلة الخاصة بامتحان مادة التاريخ، وذلك بعد مرور 40 دقيقة من بدء الامتحان.

دوت الخليج

ووفقًا لما أكدت عليه غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم، فقد قد تم تطبيق الإجراءات القانونية على الطالب الذى قام بنشر امتحان مادة التاريخ شعبة الأدبي.

امتحانات الشعبة الأدبية

وكانت عدد من صفحات الغش الإلكتروني قد قامت بتداول عدد من أسئلة امتحان مادة التاريخ، لطلاب الشهادة الأدبية للثانوية العامة، مع بدء لجنة الامتحان صباح اليوم بالإضافة إلى نشر بعض الإجابات.

تجدر الإشارة إلى أن طلاب الثانوية العامة شعبة الأدبي قد بدأوا اليوم استئناف الامتحانات، حيث أدوا امتحان مادة التاريخ بإجمالي 255 ألف 353 طالب وطالبة، هذا ويؤدى أيضًا طلاب الثانوية (للمكفوفين) امتحان مادة علم النفس ومادة علم الاجتماع، بإجمالي 225 طالبا وطالبة.

هذا وشهدت اللجان إجراءات صارمة لمنع الغش، حيث يتم تفتيش الطلاب بشكل مستمر قبل دخولهم اللجان وبعد بدء لجنة الامتحان بنصف ساعة مع المتابعة من قبل الملاحظين للطلاب داخل اللجنة لمنع حدوث أى مخالفات أثناء سير لجنة الامتحان. ويؤدى اليوم الأحد طلاب الشعبة الأدبية بالثانوية العامة امتحان مادة التاريخ حيث تنطلق لجنة الامتحان فى العاشرة صباحا وحتى الواحدة ظهراً ولمدة 3 ساعات.