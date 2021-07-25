/641952/حرب--شوارع---مباحث-جرجا-تسيطر-على-مشاجرة--وتضبط-المشاركين-فيها

نجح ضباط وحدة مباحث مركز شرطة جرجا من السيطرة على مشاجرة بدائرة المركز، وتم إلقاء القبض على المشاركين فيها والتي نتج عنها إصابة 4 أشخاص من الطرفين بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال تم نقل 2 من المصابين للمستشفى الجامعى لتلقى العلاج.

دوت الخليج يرصد في التقرير التالي تفاصيل السيطرة على مشاجرة بسوهاج

تفاصيل المشاجرة

وكان تلقى اللواء دكتور حسن محمود مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، بلاغا من نائبه لقطاع الجنوب أفاد فيه بوقوع مشاجرة بدائرة مركز شرطة جرجا وتمت السيطرة عليها بمعرفة ضباط المركز وتم ضبط المشاركين فيها.

جروح متفرقة في الجسد

وبالفحص أتضح من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء عبدالحميد أبوموسى مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد أحمد شوقى رئيس فرع بحث الجنوب والعقيد أسامه طنطاوى وكيل الفرع والمقدم مصطفى فرغل مفتش مباحث الفرع والرائد عزت سليمان رئيس مباحث مركز شرطة جرجا بوقوع مشاجرة ومصابين دائرة المركز طرف أول عامل 53 سنة وعامل 36 سنة مصابين «بجروح متفرقة بالجسم » وتم نقل الأول لمستشفي سوهاج الجامعي.

جروح قطعية متفرقة بالجسم

وبين طرف ثان عامل 22 عامًا، و عامل 23 عامًا مصابين « جروح قطعية متفرقة بالجسم » وتم نقل الأول لمستشفي سوهاج الجامعي الطرفان يقيمان بنفس الناحية و تبادلا الإتهامات فيما بينهما بتعدي كلاً منهما علي الأخر بالضرب وإحداث الإصابات المنوه عنها بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال تم ضبط المتهمين وتم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيقات.