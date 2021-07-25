النائب سليمان وهدان يطالب بفترة انتقالية لتقنين أوضاع مزارع الأسماء بعد القانون الجديد«صور»

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أكد النائب سليمان وهدان رئيس الهيئة الرلمانيه لحزب الوفد بمجلس النواب ، أن مشروع قانون الاستزراع السمكي تأخر عقود من الزمن والجميع منتظر قانون يساعد علي التنمية المستدامة ويساعد علي حماية العماله خاصة انه يمس قطاعات كبيره جدا .

دوت الخليج يرصد كلمة النائب سليمان وهدان بالجلسة العامة

انتاج الاسماك

واضاف وهدان في كلمته في الجلسة العامة ان انتاج الاسماك في في مصر حوالي 2 مليون و300 الف طن وان الاسماك تمثل الطعام لـ 70 % من الشعب المصري ولابد من اعادة النظر في رسوم التراخيص في القانون لان التراخيص مجحفه واثاراها ستكون علي محدودي الدخل وطالب بفتره انتقاليه لمدة سنه لتقنين اوضاع لان 90 % من المزارع علي ارض الواقع.

الثروة السمكية

وشدد النائب سليمان وهدان وهدان بانه لابد من التفصيل انواع المزارع خاصة ان هناك مزراع البلطي والجمبري والدنيس وغيرها ، والسواد الاعظم من المصريين يتعامل علي البلطي فلابد من التفصيل في القانون .

ومن المقرر أن يأخذ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي الجبالي، عقد جلساته العامة اليوم الأحد، للتصديق على مضابط الجلسات، إضافة إلى أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بإصدار قانون الموارد المائية والري.