النائب محمد أبو العينين:قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية  يفتح الباب للاستثمارات«فيدو وصور»

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أكد النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، أن مصر بها 14 مليون فدان مسطحات مائية، وتنتج 2 مليون طن أسماك سنويا، يتم تصنيع 3% منها فقط، والباقي يتم استخدامه بشكل يومي.

دوت الخليج يرصد تفاصيل كلمة النائب محمد ابو العنين خلال الجلسة العامة اليوم

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء نظر تقرير لجنة الزراعة والري، حول مشروع قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.

الثروة السمكية

وقال أبو العينين: مصر بهذا الكم الهائل من المسطخات المائية يجب أن تكون على الخريطة العالمية، لاسيما وأننا سادس دولة على مستوى العالم بها إنتاج سمكي.

استثمارات البحار

وتابع وكيل البرلمان: نفسي أشوف القانون ينقل مصر نقلة جديدة ويتحدث عن استثمارات جديدة في البحار والتصنيع السمكي بكافة أنواعه.

تصدير الاسماك

وشدد النائب محمد أبو العينيين، على أهمية الاستثمار والتصدير في مجال الأسماك، لافتا إلى أن ذلك الأمر يحتاج إلى الإرشاد بقضية التصنيع بجميع أنواع الأسماك.

ودعا أبو العينين، إلى ضرورة عمل بحيرات داخل الصحاري للاستزراع السمكي، والاستفادة من المياه كذلك في عملية الزراعة لتعمير الصحراء.