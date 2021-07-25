/641962/أمير-طعيمة-بعد-هزيمة-منتخب-مصر-من-الأرجنتين-خسارة-دمها-تقيل

دوت الخليج يرصد تعليق أمير طعيمة على هزيمة منتخب مصر

كتب أمير طعيمة عبر حسابه الشخصي بموقع التدوينات القصيرة “تويتر” معلقا على المباراة التي دارت بين المنتخب المصري الأولمبي ومنتخب الأرجنتين، قائلا: “ما صدقناش أننا ممكن نجيب في الأرجنتين هدفين وتلاتة ونخلص الماتش في الشوط الأول، فكانت النتيجة نخسر بهدف سخيف من فرصة وحيدة. خسارة دمها تقيل بس عموما لسه فيه أمل".

ويذكر أنه تلقي منتخب مصر الأولمبي خسارة أمام نظيرة الأرجنتيني، والتي انتهت بنتيجة هدف دون رد ضمن منافسات أولمبياد طوكيو، وتعرض المنتخب الوطني الأولمبي، للهزيمة على يد منتخب الأرجنتين، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهم اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة في دور المجموعات من دورة الألعاب الاولمبية المقامة في العاصمة اليابانية طوكيو.

أمير طعيمة يهاجم الفنانة حلا شيحة

وكان الشاعر أمير طعيمة من فئة المهاجمين للفنانة حلا شيحة بعد التصريحات التي أساءت فيها لنجوم الفن خاصة الفنان تامر حسني بسبب نشره لكليب أغنبة “بحبك” ظهرت به حلا قبل ارتداء الحجاب، فقال طعيمة: "الفنان من حقه يحط لنفسه الخطوط الحمراء اللي تتناسب مع قناعاته، بس مش من حقه يفرض الخطوط دي على غيره ويتهم من يتخطاها بقلة الدين.. مشكلتنا إن كل واحد سواء صح أو غلط عايز كل الناس تبقى نسخة منه وده مش منطقي ولا هيحصل".

وأضاف "معضلة الفن الحلال والفن الحرام دي نوع من العبثية مش عشان مفيش حلال وحرام بس عشان الموضوع نسبي، ده أنت لو عامل مسلسل ديني فيه فئة هتشوف أنه حرام لمجرد إن فيه موسيقى تصويرية مثلا، ولو مفيهوش فيه فئة تانية هتشوفه حرام لمجرد إن فيه نساء في العمل حتى لو محجبات، وهتفضل تتمرجح كده لحد ما هتوصل لفئة شايفة إن جهاز التلفزيون في حد ذاته حرام".

وتابع "في النهاية اعمل اللي يتناسب مع قناعاتك وماتحطش لغيرك خطوطك الحمراء كأساس تقيمه على أساسها، إحساسك في لحظة بالإيمان مش معناه أصلا إن ده الإيمان الحقيقي ولا معناه إن غيرك أقل إيمانا، وفي النهاية الكلمة الحلوة والحفاظ على العيش والملح والعشرة دول برضه من الإيمان".