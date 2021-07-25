/641965/اليابانية-آبي-يوتا-تهدي-اليابان-ثاني-ذهبية-في-الجودو

توجت اليابانية ابي يوتا، بالميدالية الذهبية في منافسات جودو السيدات وزن أقل من 52 كجم في أولمبياد طوكيو بفوزها على الفرنسية اماندين بوشار في النهائي اليوم الأحد.

ويرصد تحيا مصر التفاصيل:

وفازت ابي على بوشار بالنقطة الكاملة في المواجهة التي استمرت لـ 8 دقائق و27 ثانية، وحصدت ابي ثاني ميدالية ذهبية لليابان في أولمبياد طوكيو بعد فوز مواطنها ناوهيسا تاكاتو بميدالية ذهبية في فئة الرجال أمس السبت ، وتأمل ابي أن ينجح شقيقها الأكبر هيفومي في الفوز بالميدالية الذهبية للرجال في وزن 66 كجم في وقت لاحق اليوم. وفازت الإيطالية اوديتي جيوفريدا والبريطانية تشيلسي جيليس بميداليتين برونزيتين في وزن أقل من 52 كجم.

وتعتبر لعبتي السلاح والرماية هم الأكبر في الألعاب الفردية من حيث عدد اللاعبين بواقع 11 لاعب ولاعبة، بينما تعتبر اللعبة الأكبر هي منتخب كرة القدم الذي يشارك بـ22 لاعبا ومنتخب كرة اليد الذي يشارك بـ14 لاعبا.

بينما تعتبر لعبات التجديف والترايثلون والدراجات هم الأصغر في بعثة مصر بواقع لاعب لكل لعبة، حيث يشارك عبد الخالق البنا في منافسات التجديف بأولمبياد طوكيو وبسمة السلاموني في رياضة الترايثلون وهي أول مصرية وعربية تتأهل للأولمبياد في هذه الرياضة وإبتسام زايد في منافسات الدراجات.

انطلاق أولمبياد طوكيو

انطلقت فعاليات دورة الالعاب الأولمبية الصيفية المقامة في طوكيو، يوم الخميس، على أن تنتهي يوم 8 من شهر أغسطس المقبل، وكان من المقرر أن تقام تلك الدورة من الأولمبياد في نفس الفترة العام الماضي 2020، إلا أن اللجنة الدولية الأولمبية والمسؤولة عن تنظيم الأولمبياد، قررت تأجيلها لمدة عام، على أن تلعب في نفس الفترة المحددة لها، وذللك بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد حول العالم.

تاريخ مشاركة مصر في الأولمبياد

تشارك مصر في الأولمبياد للمرة الثانية والعشرين في تاريخها، حيث كانت أول مشاركة للفراعنة في أولمبياد استكهولم عام 1912، ومثل منتخب مصر وقتها رياضي واحد فقط وهو أحمد حسنين، لاعب المبارازة، بينما كانت أخر مشاركة لأبناء النيل في أولمبياد ريو دي جانيرو عام 2016، وشاركت مصر في تلك النسخة من الأولمبياد بـ 120 رياضي ورياضية