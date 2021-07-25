وهدان يطالب بفترة انتقالية لتقنين أوضاع مزارع الأسماء

جدة - نرمين السيد - أكد النائب سليمان وهدان، رئيس الهيئة الرلمانية لحزب الوفد بمجلس النواب، أن مشروع قانون الاستزراع السمكى تأخر عقود من الزمن والجميع منتظر قانون يساعد على التنمية المستدامة ويساعد على حماية العمالة خصوصا أنه يمس قطاعات كبيرة جدا.





وأضاف وهدان، فى كلمته فى الجلسة العامة، أن إنتاج الأسماك فى مصر حوالى 2 مليون و300 ألف طن، وأن الأسماك تمثل الطعام لـ70 % من الشعب المصرى ولا بد من إعادة النظر فى رسوم التراخيص فى القانون لأن التراخيص مجحفة وأثاراها ستكون على محدودى الدخل، مطالبا بفترة انتقالية لمدة سنة لتقنين الأوضاع لأن 90% من المزارع على أرض الواقع. وشدد وهدان على ضرورة التفصيل فى القانون لأنواع المزارع، خصوصا أن هناك مزارع البلطى والجمبرى والدنيس وغيرها، والغالبية من المصريين يتعاملون على البلطى.

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