التعليم العالي : الانتهاء من تطوير وتدريب الكوادر البشرية بـ”إدارة الوافدين”

استعرض الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من د. رشا كمال القائم بعمل رئيس الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين، حول تنفيذ عملية تطوير وتدريب الكوادر البشرية داخل الإدارة، وذلك بإشراف الدكتور أشرف العزازي رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات.

وأشار التقرير إلى أنه في ضوء تنفيذ التكليفات الرئاسية لتطوير منظومة الطلاب الوافدين فى مصر، وتحت رعاية د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، تم الإنتهاء من مرحلة التطوير والتدريب للكوادر البشرية داخل الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين، حيث تم وضع خطة عمل في الربع الأخير من عام 2020، حيث تم التعريف بالعمل المؤسسي ومراجعة خطة العمل والتعريف بالأدوار والمسؤوليات وتحديد آلية العمل للمرحلة وبدء تجميع البيانات الأساسية وكذلك تحديد مؤشرات أداء للعمل المؤسسي لقياس نتائج مرحلة التطوير مع دراسة أفضل أساليب الإدارة للوضع الحالي.

وأوضح التقرير أهداف عملية التطوير والتدريب والتي شملت تطوير الإدارة بمنظور وفكر مؤسسي هادف للربح وقادر على التنافس على المستوى الإقليمى مع إرساء مبادئ التطوير المُستديم، بالإضافة إلى تقديم خدمات مميزة في أقصر وقت وأقل إجراءات وتكلفة، مع التركيز على العائد من التطوير والمُتمثل في (توفير الوقت وتيسير الإجراءات للطلاب الوافدين داخل الإدارة المركزية، إعداد وتطبيق نظم عمل متطورة ومستديمة، تعزيز وضع مصر كمُنافس قوي في مجال السياحة التعليمية، توفير التكاليف وتحقيق أعلى ربِحية مُمكنة، المساعدة في تهيئة المُناخ الإداري لجذب العديد من الطلاب الوافدين).

وأفاد التقرير بأن مهام عملية التطوير شملت تطوير الرؤية والرسالة للعمل المؤسسى الممنهج، وتعديل الهيكل المؤسسى مع الوظائف والمسميات الوظيفية، والتحليل الوظيفي لجميع العاملين، تحليل الفجوات داخل الإدارة المركزية وتقديم تقرير عن الكوادر وكيفية تطويرها، وتعديل كافة المهام الوظيفية، وتعديل كل مقاييس الإداء الوظيفية، وتحديد الإحتياجات التدريبية للعاملين وتنفيذ الدورات التدريبية المناسبة للاحتياجات، دراسة وتصميم دورات العمل لكل الإدارات والأقسام، وتطبيق الحوكمة وإدارة المخاطر وطرق الإمتثال المتطورة، وخلق مناخ إبتكاري لعدد 3 إلي 5 مراكز تميز لضمان التنمية المُستدامة، ووضع إطار كيفية إدارة مرحلة التطور والتغيير والتغلب على المقاومة المتوقعة.

وأوضح التقرير أن الخطة التدريبية لرفع كفاءة العالمين شملت عقد 7 دورات تدريبية شهدت حضور أكثر من 230 متدربًا بإجمالى عدد ساعات تدريب يفوق الـ190 ساعة تدريبية، وتنوعت التدريبات ما بين تدريبات مهارات عامة وتدريبات متخصصة، وكذلك تم التنسيق مع مُحاضرين مُتخصصين حاصلين على أعلى الدرجات العلمية من كبرى الجامعات والمؤسسات.

وذكر التقرير أن الدورات التدريبية شملت رفع كفاءة مستوى اللغة الإنجليزية لدى العاملين، ورفع كفاءة مستوى مهارات استخدام الحاسب الآلي، وعقد دورة إعداد المديرين (الكوادر الجديدة)، ودروة التخطيط الاستراتيجي، ورفع كفاءة مهارات التواصل وخدمة العملاء، ودورة إدارة التغيير (إدارة المرحلة الحالية)، دورة التسويق ).