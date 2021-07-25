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النائب مصطفي بكري يتسائل عن موقف بحيرة ناصر فى قانون الثروة السمكية الجديد«صور و فيديو»

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/641966/النائب-مصطفي-بكري-يتسائل-عن-موقف-بحيرة-ناصر-فى-قانون-الثروة-السمكية-الجديدصور-و-فيديو

أكدالنائب مصطفي بكري ، عضو مجلس النواب ، أن بحيرة ناصر ذات طبيعة اقتصادية وأهمية أمنية خاصة، متسائلا عن موقف البحيرة فى قانون الثروة السمكية الجديد،و عن هيئة تنمية السد العالي الذي يحكمها القرار الجمهوري رقم 336 والقرار رقم 420، مشيدا بقانون الثروة السمكية الجديد من حيث توحيد القواعد القانونية وانهاء النزاع فى الاختصاصات.

دوت الخليج يرصد كلمة النائب مصطفي بكري خلال الجلسة العامة اليوم

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قانون الثروة السمكية الجديد  

وقال النائب مصطفي بكري ، أن الدولة تحرص على تطبيق خطة التنمية المستدامة، مشيرا إلى إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي، للمشروع القومي حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصري على أرض الواقع ،وتوفير عدد من الخدمات الاجتماعية والاقتصادية تليق بالمواطن.

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 جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء نظر تقرير لجنة الزراعة والري، حول مشروع قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكي

ومن المقرر أن يأخذ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي الجبالي،الرأي النهائي على مشروع قانون بإصدار قانون الموارد المائية والري، إضافة إلى التصديق على مضابط الجلسات.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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