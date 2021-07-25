/641968/النائب-ابراهيم-الديب--قانون-حماية-وتنمية-البحيرات-والثروة-السمكية-سيفض-التشابكات-صور

قال النائب ابراهيم الديب عضو مجلس النواب، اننا لا ننسي دور الدولة وجهودها فى الحفاظ على الامن القومي المائي والتنمية مشيرا الى ان تطبيق قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية يكون معالجا لكافة المشاكل المتعلقة بالثروة السمكية .

دوت الخليج يرصد تفاصيل كلمة النائب أبراهيم الديب خلال الجلسة العامة

قانون الثروة السمكية الجديد

واكد النائب ابراهيم الديب، خلال كلمته في الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء نظر تقرير لجنة الزراعة والري، حول مشروع قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية ،ان القانون سوف يفض الاشتباكات بين الوزارات المتداخلة فى هذا الملف الهام والذي يرهق الدولة ويكلفها اموال طائلة للحفاظ على مقدرات الوطن فى الملف المائي مؤكدا على ان تطبيق القانون سوف يرفع من انتاج الثروة السمكية .

جاء هذا خلال كلمتة فى الجلسة العامة ،برئاسة المستشار الدكتور حنفي الجبالي، لمناقشة قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية الجديد .

ومن المقرر أن يأخذ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي الجبالي،الرأي النهائي على مشروع قانون بإصدار قانون الموارد المائية والري، إضافة إلى التصديق على مضابط الجلسات.