/641969/إبراهيم-الديب--قانون-تنمية-البحيرات-سيفض-التشابكات-بين-الوزارات

قال النائب ابراهيم الديب عضو مجلس النواب اننا لا ننسي دور الدولة وجهودها فى الحفاظ على الامن القومي المائي والتنمية مشيرا الى ان تطبيق قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية يكون معالجا لكافة المشاكل المتعلقة بالثروة السمكية .

وأكد النائب ابراهيم الديب، بحسب ما رصد دوت الخليج، خلال كلمته في الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء نظر تقرير لجنة الزراعة والري، حول مشروع قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية أن القانون سوف يفض الاشتباكات بين الوزارات المتداخلة.

وواصل: أن هذا الملف الهام والذي يرهق الدولة، ويكلفها أموال طائلة للحفاظ على مقدرات الوطن فى الملف المائي، مؤكدا على أن تطبيق القانون سوف يرفع من انتاج الثروة السمكية.