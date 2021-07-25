/641971/مدرب-الأرجنتين-مواجهة-الفراعنة-كانت-صعبة-للغاية

عبر فرناندو باتيستا، المدير الفني لمنتخب الأرجنتين، عن سعادته بالفوز على مصر بنتيجة 1-0 في ثاني جولات دور المجموعات بمنافسات كرة القدم بدورة الألعاب الأولمبية المقامة في العاصمة اليابانية طوكيو.

ويرصد دوت الخليج تصريحاته:

وقال باتيستا في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء:” اللقاء كان في غاية الصعوبة خاصة ان منتخب مصر حقق تعادل هاماً أمام اسبانيا ورفضت الخسارة في مواجهة بطل أوروبا.

وأضاف: " الفوز اليوم في غاية الأهمه لنا سواء كأداء أو كنتيجة لاستعادة التوازن بعد الخسارة أمام أستراليا بثنائية نظيفة في الجولة الأولى".

وأختتم حديثة قائلاً:" الأن يجب علينا أن نرتاح بشكل اكبر، ونستعد بقوة لمواجهة إسبانيا الحاسمة في الجولة الأخيرة فاللقاء سيكون صعباً بكل المقاييس".

تلقي منتخب مخصر الأولمبي خسارة أمام نظيرة الأرجنتيني، والتي انتهت بنتيجة هدف دون رد ضمن منافسات أولمبياد طوكيو، وتعرض المنتخب الوطني الأولمبي، للهزيمة على يد منتخب الأرجنتين، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهم اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة في دور

انطلاق أولمبياد طوكيو

انطلقت فعاليات دورة الالعاب الأولمبية الصيفية المقامة في طوكيو، يوم الخميس، على أن تنتهي يوم 8 من شهر أغسطس المقبل، وكان من المقرر أن تقام تلك الدورة من الأولمبياد في نفس الفترة العام الماضي 2020، إلا أن اللجنة الدولية الأولمبية والمسؤولة عن تنظيم الأولمبياد، قررت تأجيلها لمدة عام، على أن تلعب في نفس الفترة المحددة لها، وذللك بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد حول العالم.

تاريخ مشاركة مصر في الأولمبياد

تشارك مصر في الأولمبياد للمرة الثانية والعشرين في تاريخها، حيث كانت أول مشاركة للفراعنة في أولمبياد استكهولم عام 1912، ومثل منتخب مصر وقتها رياضي واحد فقط وهو أحمد حسنين، لاعب المبارازة، بينما كانت أخر مشاركة لأبناء النيل في أولمبياد ريو دي جانيرو عام 2016، وشاركت مصر في تلك النسخة من الأولمبياد بـ 120 رياضي ورياضية.

‏تشكيل مصر أمام الأرجنتين

حراسة المرمي: محمد الشناوي

محمود الونش - أحمد حجازي - أسامة جلال

أحمد فتوح - عمار حمدي - أكرم توفيق - كريم العراقي

رمضان صبحي - أحمد ياسر ريان - صلاح محسن.

المجموعات من دورة الألعاب الاولمبية المقامة في العاصمة اليابانية طوكيو.