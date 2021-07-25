/641977/صاحب-هدف-فوز-الأرجنتين-على-مصر-دفاع-الفراعنة-عنيد-وسنقاتل-من-أجل-التأهل

أكد فاكوندو ميدينا لاعب منتخب الأرجنتين، وصاحب هدف الفوز على مصر في المؤتمر الصحفي عقب المباراة، أن مواجهة الفراعنة كانت صعبة للغاية، بسبب التكتل الدفاعي وقوة خط دفاع المنتخب المصري، ويعرص دوت الخليج تصريحات فاكوندو ميدينا عقب انتهاء المباراة:

تصريحات فاكوندو ميدينا صاحب هدف الفوز على مصر

أكد فاكوندو ميدينا على قوة منتخب مصر، حيث قال: “دفاع المنتخب المصري قوي للغاية وتصدى للعديد من الهجمات التي قمنا بها طيلة المباراة”.

وتابع: “الدفاع المصري كان يغلق المساحات، ولكن استطاعت تسجيل هدف التقدم للأرجنتين”.

وأتم: “يمكننا أن نقول للشعب الأرجنتتيني عليكم أن تتحلوا بالهدوء لأننا سنبذل قصارى جهدنا للتأهل عن هذه المجموعة الصعبة وسنقاتل في لقاء إسبانيا".

تعرض المنتخب الوطني الأولمبي، للهزيمة على يد منتخب الأرجنتين، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهم اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة في دور المجموعات من دورة الألعاب الاولمكبية المقامة في العاصمة اليابانية طوكيو، ويعرض دوت الخليج أحداث المباراة:

أحداث المباراة

سيطر التعادل السلبي على أحداث الشوط الأول من المباراة، وبدأ اللقاء بضغط متواضع من قبل منتخب الإرجنتين، ولكن نجح دفاع الفراعنة من التصدي لتلك الهجوم، ثم بدا لاعبو منتخب مصر في الوصول إلى مرمى منتخب راقصو التانجو، وسددوا عدة كرات على المرمى، وهيمن الفراعنة على الشوط الأول من المباراة، وانتهى الشوط بالتعادل السلبي، ثم تراجع مستوى الفراعنة في الشوط الثاني من المباراة، وسجل منتخب الأرجنتين الهدف الاول في بداية الشوط الثاني من المباراة، وبدأ منتخب مصر في بناء الهجمات الخطيرة عن طريق رمضان صبحي وأحمد ياسر ريان، ولكن لم يستطيعوا تسجيل هدف التعادل، وانتهت المباراة بفوز منتخب التانجو بهدف دون رد.

انطلاق أولمبياد طوكيو

انطلقت فعاليات دورة الالعاب الأولمبية الصيفية المقامة في طوكيو، يوم 23 من شهر يوليو الحالي، على أن تنتهي يوم 8 من شهر أغسطس المقبل، وكان من المقرر أن تقام تلك الدورة من الأولمبياد في نفس الفترة العام الماضي 2020، إلا أن اللجنة الدولية الأولمبية والمسؤولة عن تنظيم الأولمبياد، قررت تأجيلها لمدة عام، على أن تلعب في نفس الفترة المحددة لها، وذللك بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد حول العالم.