/641987/رئيس-أركان-الجيش-الليبي-يتفقد-الاوضاع-العسكرية-في-الجنوب

قامت اللجنة العسكرية المُشتركة للجيش الوطني الليبي بجولة ميدانية لتفقد الاوضاع الأمنية والعسكرية في الجنوب الليبي، في ارتفاع تهديدات عودة التنظيمات الإرهابية وعلى رأشها تنظيم داعش الإرهابي.

دوت الخليج ترصد زيارة اللجنة العسكرية المُشتركة للقوات المسلحة العربية الليبية برئاسة رئيس الأركان العامة للجيش الوطني الليبي فريق أول عبدالرازق الناظوري إلى الجنوب الليبي.

وفدي عسكري في الجنوب الليبي

وبدءت اللجنة العسكرية المشتركة بلقيادة العامة للقوات المُسلحة العربية الليبية برئاسة رئيس الأركان العامة فريق أول عبدالرازق الناظوري وعدد من القيادات العسكرية الليبية جولات ميدانية تستهدف كافة المُعسكرات والثكنات العسكرية بمناطق جنوب ليبيا، وفقا لـ"شعبة الاعلام الحربي".

وتشهد مناطق الجنوب الليبي ، انتشار لمجموعات إرهابية، وفصائل المعارضة التشادية، وكذلك نشاط واسع للمهربين على الحدود الجنوبية والغربية لليبيا، في ظل وجود تقارير استخباراتية تحذر من عودة نشاط تنظيم "داعش" الإرهابي في المنطقة.

وكان الجيش الوطني الليبي قد اطلق في 17 يوليو الماضي، عملية عسكرية لتطهير الجنوب الليبي من الجماعات الإرهابية، ضمن خطة الجيش الوطني الليبي لحماية الحدود الليبية من الإرهابيين والجماعات التكفيرية.

حفتر يجتمع بآمراء وضباط المناطق العسكرية

وفي وقت سابق اجتمع القائد العام للقوات المُسلحة العربية الليبية المشير خليفة حفتر، بآمراء وضباط المناطق العسكرية في جنوب ليبيا وذلك للإطلاع على سير العمليات العسكرية لوحدات القوات المُسلحة ضد الجماعات الإرهابية التي تُهدّد بشكل مباشر أمن المدنيين في مناطق الجنوب .

أعيان ومشائخ قبائل أولا سليمان

وسبق زيارة وفد اللجنة العسكرية المشتركة للجيش الليبي،استقبال قائد الجيش الليبي خليفة حفتر وفداً من أعيان وحكماء ومشائخ قبائل أولاد سليمان بمقرّ القيادة العامة – الرجمة ببنغازي ؛ حيث أكدو خلال هذا اللقاء على دعم قبائل أولاد سليمان لكل خطوات القوات المسلحة الساعية لفرض الأمن والقضاء على الإرهاب والتطرف في مناطق جنوب ليبيا .

وشددو على مساندتهم للقيادة العامة للقوات المُسلحة وأنهم تحت تعليمات القائد العام للمشاركة في العمليات العسكرية لتطهير مناطق الجنوب من الخلايا الإرهابية حمايةً لأمن الدولة وسيادتها .

وأكد المشير خليفة حفتر أن القوات المُسلحة العربية الليبية لن تتوانى عن محاربة الإرهاب والقضاء عليه، كما أثنى على دور قبائل أولاد سليمان في دعمها المتواصل لقوات الجيش الوطني الليبي.