إيبارشية ميت غمر تنظم مؤتمر للخدام والخادمات 

جدة - نرمين السيد - نظمت إيبارشية ميت غمر ودقادوس وبلاد الشرقية، اليوم الأحد، مؤتمرًا لخدام وخادمات الإيبارشية، للمرة الأولى بعد عودة الاجتماعات والأنشطة إلى الكنائس بعنوان "اذهب واتبع".





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