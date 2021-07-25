نقابة الأطباء تحقق فى شكوى إفشاء طبيب تفاصيل حالة ياسمين عبد العزيز...

تقدم الدكتور أسامة عبد الحى، أمين عام نقابة الأطباء، بالتحية والتقدير للفريق المعالج للفنانة ياسمين عبد العزيز لالتزامهم الصمت التام والعمل في قمة التركيز والمهنية لتوصيل الحالة الصحية لبر الأمان.

وأشار الأمين العام، في بيان، إلى أن هناك شكوى تم تقديمها للنقابة العامة، ضد أحد الأطباء الذي قيل إنه أفشى بتفاصيل الحالة الصحية للفنانة ياسمين عبد العزيز، مؤكدا أنه سيتم عرضها على لجنة آداب المهنة بالنقابة للتحقيق فيها، والنتيجة إما الإحالة إلى الهيئة التأديبية أو الحفظ.

وأضاف: ليس معنى وجود مضاعفات لأى مريض أن هناك خطأ، لأنه غير منطقى حدوث مضاعفات، فهناك مضاعفات وارد حدوثها، إلا أن إرهاب الأطباء بهذه الاتهامات سيجعلهم يحجمون عن التصدى للحالات عالية الخطورة كما يحدث فى بعض الدول مما يحرم هؤلاء المرضى من فرصهم فى العلاج، مؤكدا أن الهجمة الشرسة وغير الأخلاقية على الأطباء فى "السوشيال ميديا" ليست فى مصلحة المرضى والطب فى مصر.