/641990/موعد-مباراة-الزمالك-القادمة-والقنوات-الناقلة

يحل غزل المحلة ضيفاً على الزمالك في ستاد القاهرة الدولي في الجولة 28 من الدوري المصري الممتاز 2020-21، وستكون المباراة ثأرية للفارس الأبيض، حيث خسر في مباراة الذهاب التي أقيمت في المحلة بهدفين لهدف.

ويرصد دوت الخليج موعد مباراة الزمالك القادمة والقنوات الناقلة:

وفاز الزمالك في مباراته الأخيرة في الدوري على مصر المقاصة بهدف نظيف، ليصل رصيده إلى 61 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري المصري، أما المحلة فقد تعادل مع الاتحاد بهدفٍ لمثله ليتواجد في المركز 13 برصيد 32 نقطة.

القنوات الناقلة

وتذاع مباريات الدوري المصري على قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري للبطولات المصرية، وستذاع المباراة عبر شاشتها.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم أعلن عن مواعيد المباريات المتبقية في مسابقة الدوري الممتاز حتى نهاية المسابقة المحلية، وجاءت مواعيد مباريات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك حتى نهاية الموسم كالتالي: الجولة الـ28 الزمالك وغزل المحلة يوم 3 أغسطس باستاد القاهرة في السابعة مساء. الجولة الـ29 الزمالك أمام الاتحاد السكندري يوم 6 أغسطس باستاد الإسكندرية في التاسعة مساءً. الجولة الـ30 الزمالك أمام الإسماعيلي يوم 12 أغسطس باستاد الإسماعيلية في السابعة مساءً. الجولة الـ 31 الزمالك ووادي دجلة يوم 16 أغسطس باستاد القاهرة في التاسعة مساءً. الجولة الـ32 الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا يوم 20 أغسطس باستاد السويس الجديد في السابعة مساءً. الجولة الـ33 الزمالك والإنتاج الحربي أحد يومي 22 أو 23 أغسطس باستاد القاهرة. الجولة الـ34 الزمالك أمام البنك الأهلي أحد يومي 25 أو 26 أغسطس باستاد بتروسبورت.

خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبه الصباحي اليوم الأحد بملعب فندق الإقامة ببرج العرب خلال معسكره المغلق استعدادا لاستئناف مسابقة الدوري، وركز الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون على الجوانب البدنية لرفع معدلات اللياقة البدنية للاعبين قبل المباريات المتبقية في مسابقة الدوري.

وقام البرتغالي فيرناندو مدرب الأحمال بوضع برنامج بدني للاعبين لتنفيذه في المران الصباحي، في حين سيركز الجهاز الفني في التدريب المسائي على بعض الجوانب الفنية والخططية.

و ينتظم الزمالك في معسكر حاليا بالإسكندرية استعدادا للمباراة المقبلة أمام غزل المحلة المقرر لها يوم ٣ أغسطس المقبل في الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن يخوض الفريق مباراة ودية أمام منتخب القسم الثاني غدا الإثنين على أن يخوض مباراته الودية الثانية أمام فريق أبها السعودي يوم ٢٩ يوليو الجاري.

ما أجرى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون تقسيمة فنية خلال تدريبات الفريق مساء أمس السبت بمعسكر برج العرب بالإسكندرية استعدادا لخوض مواجهة غزل المحلة بالدوري الممتاز.