/641996/إنجاز-غير-مسبوق-لبطل-ياباني-وشقيقته-بأولمبياد-طوكيو-2020-أول-أخين-يحرزان-ميداليات-ذهبية-في-نفس-اليوم-وبذات-اللعبة-والصحف-العالمية-تصفهم-بالمعجزة-الرياضية

انتصرت لاعبة الجودو اليابانية أوتا آبي في وزن 52 كيلوجراما للسيدات بأولمبياد طوكيو اليوم الأحد، قبل ساعات من حصول شقيقها هيفومي على ذهبية وزن 66 كيلوجراما للرجال، ليصنعا التاريخ باعتبارهما أول أخين يحرزان ميداليات ذهبية في اليوم نفسه، وسيطرت أوتا، 21 عاما، على نزالها في نهائي وزن 52 كيلوجراما، لكنها احتاجت إلى وقت إضافي أمام الفرنسية أماندين بوشار، ونجحت في نهاية المطاف في إسقاطها على ظهرها وصمدت لتحقق الفوز، وفي الدور قبل النهائي، فازت أوتا على الإيطالية أوديت جيفريدا في الوقت الإضافي أيضا بعد تفوقها بحركة "وازا-آري".

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وفي دور الستة عشر أمام البرازيلية لاريسا بيمنتا، انتصرت أوتا بحركة "إيبون" وفازت في دور الثمانية بحركة "وازا-آري" على البريطانية تشيلزي جايلز.

وذهبت الميداليتان البرونزيتان إلى الإيطالية جيفريدا والبريطانية جايلز، وفي نهائي الرجال، تغلب هيفومي، 23 عاماً، على الجورجي فاجا مارجفيلاشفيلي ليحصد الذهبية وذهبت الميداليتان البرونزيتان إلى الكوري الجنوبي باول آن والبرازيلي دانييل كارنين.

وفاز هيفومي على كارنين بحركة "إيبون"، التي تساوي الضربة القاضية في الملاكمة، في الدور قبل النهائي. وقبل ذلك، شق هيفومي طريقه في دور الستة عشر متجاوزا الفرنسي كيليان لوبلوش في مواجهة متكافئة، حيث فاز بحركة "إيبون" في الوقت الإضافي، وفي دور الثمانية، تغلب اللاعب الياباني على المنغولي باسكو يوندونبرينلي بحركة "وازا-آري".

وخسرت حاملة اللقب الأولمبي مايليندا كيلمندي بحركة "وازا-آري" في الوقت الإضافي أمام المجرية ريكا بوب في دور 32 لمنافسات وزن 52 كيلوجراما للسيدات. وحققت كيلمندي 30 عاما أول ميدالية ذهبية في تاريخ كوسوفو في أولمبياد ريو 2016.

توجت اليابانية ابي يوتا، بالميدالية الذهبية في منافسات جودو السيدات وزن أقل من 52 كجم في أولمبياد طوكيو بفوزها على الفرنسية اماندين بوشار في النهائي اليوم الأحد.

وفازت ابي على بوشار بالنقطة الكاملة في المواجهة التي استمرت لـ 8 دقائق و27 ثانية، وحصدت ابي ثاني ميدالية ذهبية لليابان في أولمبياد طوكيو بعد فوز مواطنها ناوهيسا تاكاتو بميدالية ذهبية في فئة الرجال أمس السبت ، وتأمل ابي أن ينجح شقيقها الأكبر هيفومي في الفوز بالميدالية الذهبية للرجال في وزن 66 كجم في وقت لاحق اليوم، وفازت الإيطالية اوديتي جيوفريدا والبريطانية تشيلسي جيليس بميداليتين برونزيتين في وزن أقل من 52 كجم.

انطلاق أولمبياد طوكيو

انطلقت فعاليات دورة الالعاب الأولمبية الصيفية المقامة في طوكيو، يوم الخميس، على أن تنتهي يوم 8 من شهر أغسطس المقبل، وكان من المقرر أن تقام تلك الدورة من الأولمبياد في نفس الفترة العام الماضي 2020، إلا أن اللجنة الدولية الأولمبية والمسؤولة عن تنظيم الأولمبياد، قررت تأجيلها لمدة عام، على أن تلعب في نفس الفترة المحددة لها، وذللك بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد حول العالم.