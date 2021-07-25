/642001/إسبانيا-تفوز-على-أستراليا-بهدف-نظيف-وتشعل-المنافسة-في-مجموعة-مصر-بالأولمبياد

حقق منتخب إسبانيا الفوز على نظيره منتخب أستراليا، بهدف دون رد، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجوعة الثالثة لدور المجموعات بدورة الألعاب الاولمبية المقامة في العاصمة اليابانية طوكيو، ويعرض دوت الخليج مشوار المنتخبين في أولمبياد طوكيو:

مشوار المنتخبين في اولمبياد طوكيو 2020

أشعل منتخب إسبانيا منافسات المجموعة الثالثة والتي تضم منتخبنا الوطني، بالإضافة إلى المنتخبات التالية: أستراليا وإسبانيا والأرجنتين، وتصدر منتخب إسبانيا على صدارة ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط، والذ حصل عليهم بعد التعادل في أول مبارياته بدور المجموعات بأولمبياد طوكيو أمام منتخب مصر، حيث انتهت المباراة بالتعادل السلبي بين المنتتخبين، كما حقق الفوز في مبارياته أمام منتخب أستراليا، حيث انتهت المباراة بهدف دون رد لصالح منتخب إسبانيا.

وعلى الجانب الأخر جاء منتخب أستراليا في المركز الثاني برصيد 3 نقاط، والذ حققهم من خلال الفوز على منتخب الأرجنتين بثنائية نظيغة في المباراة التي جمعت المنتخبين ضمن منافسات أولى مباريات دور المجموعات من أولمبياد.

تعرض المنتخب الوطني الأولمبي، للهزيمة على يد منتخب الأرجنتين، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهم اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة في دور المجموعات من دورة الألعاب الاولمكبية المقامة في العاصمة اليابانية طوكيو.

انطلاق أولمبياد طوكيو

انطلقت فعاليات دورة الالعاب الأولمبية الصيفية المقامة في طوكيو، يوم الخميس، على أن تنتهي يوم 8 من شهر أغسطس المقبل، وكان من المقرر أن تقام تلك الدورة من الأولمبياد في نفس الفترة العام الماضي 2020، إلا أن اللجنة الدولية الأولمبية والمسؤولة عن تنظيم الأولمبياد، قررت تأجيلها لمدة عام، على أن تلعب في نفس الفترة المحددة لها، وذللك بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد حول العالم.

تاريخ مشاركة مصر في الأولمبياد

تشارك مصر في الأولمبياد للمرة الثانية والعشرين في تاريخها، حيث كانت أول مشاركة للفراعنة في أولمبياد استكهولم عام 1912، ومثل منتخب مصر وقتها رياضي واحد فقط وهو أحمد حسنين، لاعب المبارازة، بينما كانت أخر مشاركة لأبناء النيل في أولمبياد ريو دي جانيرو عام 2016، وشاركت مصر في تلك النسخة من الأولمبياد بـ 120 رياضي ورياضية.