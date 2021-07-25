يسأل المواطنون عن أسعار خطوط فودافون دلوقتي بكل الأنظمة وذلك للتحويل لشبكة فودافون مصر Vodafone Egypt ، حيث أنها من أفضل شبكات المحمول في مصر ، ولهذا ننشر أسعار خطوط فودافون .

دوت الخليج أسعار خطوط فودافون سعر الخط الجديد على نظام الكارت 85 جنيه سعر الخط الجديد على نظام الفاتورة 200 جنيه شراء خط فودافون لشراء خط جديد من شركة فودافون يمكنك الذهاب إلى اقرب فرع من فروع خدمة عملاء فودافون كما أن فودافون أتاحت خدمة معرفة اقرب فرع من خلال الكود #10*888* من الموبايل مجانا .

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