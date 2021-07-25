/642007/بعد-نهاية-الجولة-الثانية-ترتيب-مجموعة-مصر-في-أولمبياد-طوكيو-2020

تصدر منتخب إسبانيا المجموعة الثالثة والتي تضم منتخبنا الوطني، بالإضافة إلى منتخب إسبانيا والأرجنتين وأستراليا، وذلك عقب تغلب منتخب إسبانيا على نظيره منتخب أستراليا بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت المنتخبين اليوم الأحد، ويعرض دوت الخليج ترتيب المجموعة التي يتواجد بها الفراعنة في أولمبياد طوكيو 2020:

ترتيب مجموعة مصر في أولمبياد طوكيو 2020

تقع مصر في المجموعة الثالثة من منافسات دورة الألعاب الصيفية المقامة في العاصمة اليابانية طوكيو، وتضم المجموعة كل من المنتخبات التالية: مصر والأرجنتين وإسبانيا وأستراليا، ويأتي ترتيب المجموعة بعد خوض المنتخبات الأربع لمبارتين كالتالي:

المركز الأول: إسبانيا برصيد 4 نقاط

المركز الثاني: أستراليا برصيد 3 نقاط.

المركز الثالث: الأرجنتين برصيد 3 نقاط.

المركز الأخير: مصر برصيد نقطة وحيدة.

مشوار منتخبات المجموعة الثالثة في أولمبياد طوكيو

تضم المجموعة الثالثة كل من: مصر والأرجنتين وأستراليا وإسبانيا

خاض منتخبنا الوطني مبارتيين، حقق خلالهم نقطة وحيدة، وذلك بعدما تعادل مع منتخب إسبانيا بنتيجة 0/0، ثم خسر في مباراته الثانية أمام منتخب الأرجنتين بهدف دون رد، ليأتي في المركز الأخير برصيد نقطة واحدة، بينما يحتل منتخب الأرجنتين المركز الثالث برصيد 3 نقاط، حققهما من خلال الفوز على منتخب مصر بهدف دون ردن وخسر في مباراته الاولى امام منتخب أستراليا بهدفين نظيفين.

وفي السياق ذاته يحتل منتخب أستراليا، المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة، وحصدهما من خلال تحقيق الفوز على منتخب الأرجنتين بثنائية نظيفة، ثم خسر في مباراة اليوم أمام منتخب إسبانيا، بينما يحتل منتخب الأرجنتين المركز الثالث برصيد 3 نقاط، حققهما من خلال الفوز على منتخب مصر بهدف دون رد، بينما يحتل منتخب إسبانيا المركز الأول برصيد 4 نقاط، حققهما من خلال التعادل مع مصر، والفوز على أستراليا بهدف نظيف.

انطلاق أولمبياد طوكيو

انطلقت فعاليات دورة الالعاب الأولمبية الصيفية المقامة في طوكيو، يوم الخميس، على أن تنتهي يوم 8 من شهر أغسطس المقبل، وكان من المقرر أن تقام تلك الدورة من الأولمبياد في نفس الفترة العام الماضي 2020، إلا أن اللجنة الدولية الأولمبية والمسؤولة عن تنظيم الأولمبياد، قررت تأجيلها لمدة عام، على أن تلعب في نفس الفترة المحددة لها، وذللك بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد حول العالم.