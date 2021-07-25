/642008/إيمان-البحر-درويش-أمام-النيابة-بعد-بذاءاته-ضد-الدولة-المصرية

تقدم طارق محمود المحامي بالنقض والدستورية العليا، صباح اليوم الأحد 25 يوليو 2021، ببلاغ إلى النائب العام المستشار حمادة الصاوي، قيد تحت رقم 85285 لسنة 2021، أتهم فيه ايمان البحر درويش بالإساءة الي مؤسسات الدولة والتحريض ضد الأجهزة الأمنية وتعمده نشر اخبار كاذبة بغرض إثارة الرأي العام ونشر الفوضى والاضطرابات داخل البلاد.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل بلاغ ضد إيمان البحر درويش

فيسبوك

ونص محمود فى بلاغه المقدم أن إيمان البحر درويش دأب خلال الفترة الأخيرة على نشر أخبار كاذبة عن الدولة المصرية ومؤسساتها وقياداتها حيث نشر بتاريخ 23/7/2021 فيديو عبر صفحته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أساء من خلاله وبإشارات خارجة يعاقب عليها القانون للأجهزة الأمنية وتعمد من خلال هذا الفيديو الذي انتشر على جميع مواقع التواصل الاجتماعي وعلى رأسها المواقع الإخوانية الداعمة للتنظيم الإخواني الإرهابي نشر أخبار كاذبة بخصوص ملف سد النهضة الإثيوبي متهما مؤسسات الدولة باتهامات كاذبة وملفقة حول إدارتها للمفاوضات حول هذا الشأن وذلك بغرض إثارة الفوضى والاضطرابات داخل البلاد من خلال اتفاقات مسبقة مع قيادات إخوانية هاربة.

جماعة الإخوان الإرهابية

وأشار في بلاغه أن إيمان البحر درويش له اتصالات عديدة بجهات معادية للدولة المصرية على رأسها جماعة الإخوان الإرهابية التي تسعى إلى إثارة الفوضى في البلاد وزعزعة الاستقرار والأمن الداخلي للبلاد وتهديد الأمن القومي المصري.

السفر خارج البلاد

وطالب محمود فى ختام بلاغه، بفتح تحقيقات عاجلة وفورية فى وقائع البلاغ المقدم وإصدار أمر ضبط وإحضار المقدم ضده البلاغ إيمان البحر درويش لارتكابه الجرائم المنوه عنها بالبلاغ، ووضع اسمه على قوائم الممنوعين من السفر خارج البلاد وإحالته لمحاكمة جنائية عاجلة.