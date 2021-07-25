التعليم: رصد 14 حالة نشر وغش إلكترونى فى امتحانات الثانوية العامة

جدة - نرمين السيد - تلقت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم المسؤولة عن امتحانات الثانوية العامة عدة ملاحظات، حيث رصد فريق مكافحة الغش الإليكترونى، اليوم الأحد، 14 حالة غش منها حالتين نشر، و12 حالة غش.





وأعلنت الغرفة عن أسماء الطلاب وهم: - ضبط الطالب "ا.م.ا" بإدارة ههيا بمحافظة الشرقية نظرًا لضبط محمول وتصوير ونشر الامتحان على الإنترنت.

- ضبط الطالبة "ح.ن" بإدارة ملوى بمحافظة المنيا نظرًا لضبط تليفون محمول وتصوير ونشر الامتحان على الإنترنت وألقت الطالبة المحمول من الشباك، وتم تحرير محضر للطالبة لإثبات الواقعة.

- ضبط الطالب "م.ب" بإدارة أبشواى بمحافظة الفيوم نظرًا لضبط تابلت مهكر، وحيازة موبايل، ومحاولة الغش.

- ضبط الطالبة "ت.ل.م" بإدارة كوم حمادة بمحافظة البحيرة نظرًا لضبط محمول ومحاولة الغش.

- ضبط الطالبة "م.م.ف" بإدارة كوم حمادة بمحافظة البحيرة نظرًا لضبط محمول ومحاولة الغش.

- ضبط الطالبة "م.م.ف" بإدارة كوم حمادة بمحافظة البحيرة نظرًا لضبط محمول ومحاولة الغش.

- ضبط الطالب "ش.خ.ع" بإدارة كرداسة بمحافظة الجيزة نظرًا لحيازة موبايل ومحاولة الغش.

- ضبط الطالب "ز.خ.ع" بإدارة كرداسة بمحافظة الجيزة نظرًا لحيازة محمول ومحاولة الغش.

- ضبط الطالب "ى.ت.ع" بإدارة كرداسة بمحافظة الجيزة نظرًا لحيازة موبايل ومحاولة الغش.

- ضبط الطالبة "ر.ج.ع" بإدارة كرداسة بمحافظة الجيزة نظرًا لحيازة موبايل ومحاولة الغش.

- ضبط الطالبة "د.م.ه" بإدارة كرداسة بمحافظة الجيزة نظرًا لحيازة موبايل ومحاولة الغش.

- ضبط الطالب "ز.م.س" بإدارة كرداسة بمحافظة الجيزة نظرًا لضبط سماعة ومحاولة الغش.

- ضبط الطالب "ى.ع.ع" بإدارة أرمنت بمحافظة الأقصر نظرًا لضبط محمول ومحاولة الغش.

- ضبط الطالبة "ه.م.ف" بإدارة الهرم بمحافظة الجيزة نظرًا لضبط ساعة إلكترونية ومحاولة الغش.

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