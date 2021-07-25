تفاصيل استعلام مخالفات المرور 2021 برقم اللوحة والرقم القومي Online

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محمد سياف - ابو ظبي - مخالفات المرور 2021, تتم معرفتها من خلال رابط نيابة مخالفات المرور، حيث يتم من خلالها الاستعلام عن مخالفات المرور إليكترونياً، في أقل من دقيقة. فقط عليك إتباع خطوات الاستعلام، وتوفير بعض البيانات اللازمة لذلك، والتي منها؛ رقم اللوحة، وبيانات المستعلم. وجدير بالذكر أنه تتم تلك العملية مجاناً، ولا يتطلب لذلك إضافة آي رسوم سوى، رسوم مستحقة السداد مثل الغرامات المسجلة.

خدمات الموقع الرسمي للنيابة المرور

يطرح الموقع الإلكتروني التابع لنيابة المرور، العديد من خدمات تختص بأنظمة المرور في مصر. والتي تقدم لكافة المواطنين في جميع المحافظات، الأمر الذي يساعد على تقليل نسبة الإصابة بكرونا، حيث ينتشر هذا المرض بسرعة في الأوساط المزدحمة، وعليه نرصد لكم الآن خدمات موقع نيابة المرور، وهي؛

– تقديم التظلمات على مخالفات المرور.

– متابعة الطلبات.

– الاستعلام عن مخالفات المرور 2021.

– التصالح والفوري، وسداد المخالفات المرورية.

رابط استعلام مخالفات المرور 2021

كما أشرنا سابقاً أنه تتم عملية الاستعلام على مخالفات المرور، من خلال موقع نيابة المرور، والذي أطلق حديثاً بالتنسيق بين وزارتي الداخلية والعدل المصرية. وجدير بالذكر أنه لابد من التأكد من صحة البيانات المدرجة، لاستكمال إجراءات الاستعلام بنجاح، كما يجب سداد الغرامات لعدم تعرضكم للمسائلة القانونية. وعليه تعرف على كيفية معرفة مخالفات المرور 2021, بالرابط والخطوات من خلال التالي؛

– دخول موقع النيابة العامة لخدمات المرور.

– إتمام عملية تسجيل الدخول.

– نقر على خدمة الاستعلام عن مخالفات المرور 2021.

– كتابة بيانات لوحة السيارة، والمستعلم.

– ثم نقر “استعلام”.

اسهل طرق سداد الغرامات المرورية

هناك طرق عديدة آمنة يمكن من خلالها سداد مخالفات سياراتك، وذلك بصورة إلكترونية دون التوجه إلى مكتب مخالفات المرور، أو الوحدة التابع لها. وعليه فقد اتاحت أيضاً نيابة المرور خدمة الدفع الإليكتروني كما أشرنا سابقاً، كما يوجد العديد من أنظمة الدفع، والتي تستطيع الدفع من خلالها مثل؛

– الدفع باستخدام فوري.

– من خلال البريد المصري.

– من خلال خدمة مصاري.

– تحميل تطبيق مخالفاتي لاجهزة الاندرويد، والدفع من خلاله، ومعرفة تفاصيل مخالفات المرور 2021 كذلك.