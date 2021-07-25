/642013/إعلان-بنك-القاهرة-لأبطال-مصر--الجمهور-يشيدون-به-فكرة-حلوة

طرح بنك القاهرة إعلان لدعم وتشجيع أبطال مصر في مختلف الرياضات للمشاركة في أولومبياد طوكيو 2021 ، والذي يظهر خلاله أحمد حسام ميدو ويتحدث عن الاختلاف بين جيله والجيل الحالي.

دوت الخليج إعلان بنك القاهرة وكتبت صفحة بنك القاهرة تعليقًا على إعلان بنك القاهرة: " الاختلافات دايمًا في صالحهم... اتفقنا اننا نشجعهم ونكون في ضهرهم للأخر ..انتوا كمان شجعوا كل أبطال مصر مع بنك القاهرة وخليكم دايمًا وراهم.. بنك القاهرة راعي أبطال مصر". عملاء بنك القاهرة وأشاد عملاء بنك القاهرة بفكرة إعلان بنك القاهرة لدعم أبطال مصر، وكتب أحدهم: " تحياتي لصاحب الفكره"، "كل الدعم لابطالنا ف اوليمبياد طوكيو"، وكتب عميل أخر من بنك القاهرة: " جمال ودلال ، صاحب الفكره مُبدع".

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