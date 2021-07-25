/642002/مهددين-مرمى-الألمان-نبيل-الحلفاوي-يشيد-بأداء-المنتخب-السعودي-في-الأولمبياد

أشاد الفنان نبيل الحلفاوي على أداء المنتخب السعودي أمام نظيره منتخب ألمانيا المشارك في منافسة كرة القدم بأولمبياد طوكيو، برغم احراز المنتخب الألماني هدف في مرمى السعودية.

دوت الخليج يرصد تعليق نبيل الحلفاوي على أداء المنتخب السعودي

دعم نبيل الحلفاوي المنتخب السعودي برغم هزيمته حتى الان من المنتخب الألماني، فكتب عبر حسابه الشخصي بموقع التدوينات القصيرة تويتر: “مش المنتخب السعودي استقبل هدف؟ لكن شكلهم حلو بيلعبوا بجرأة وندية ومهددين مرمى الألمان طوال الوقت. مشرفين الكرة السعودية. شدوا الحيل يا رجالة”.

نبيل الحلفاوي يعرب عن استيائه من المنتخب المصري

وكان قد أعرب الحلفاوي عن استيائه من ضعف المنتخب المصري والخوف المسيطر عليه أثناء صدامه بالأرجنتين من خلال حسابه الرسمي بموقع «تويتر» قائلًا: "‏ما فيش فايدة.. أجيال بتورث أجيال.. لازم نسند ونطبطب على الكورة قبل ما نبعتها وكأن اللمسة الواحدة إهانة".

وسبق وأن علق أثناء المباراة قائلًا: "‏دي النتيجة لما تلعب وأت خايف.. هم دلوقت اللي ابتدوا يخافوا.. نلعب لعبنا ونضغط وليكن ما يكون".

ويذكر أنه تلقي منتخب مصر الأولمبي خسارة أمام نظيرة الأرجنتيني، والتي انتهت بنتيجة هدف دون رد ضمن منافسات أولمبياد طوكيو، وتعرض المنتخب الوطني الأولمبي، للهزيمة على يد منتخب الأرجنتين، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهم اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة في دور المجموعات من دورة الألعاب الاولمبية المقامة في العاصمة اليابانية طوكيو.

نبيل الحلفاوي يتألق في دراما رمضان 2021

يذكر أن الفنان نبيل الحلفاوي شارك في السباق الرمضاني المنصرم بمسلسل «القاهرة كابول» الذي رصد المؤامرات التى تعرضت لها المنطقة ومصرعلى مدى أكثر من ثلاثة عقود، وهو تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج حسام على، بطولة طارق لطفى، خالد الصاوى، فتحى عبد الوهاب، نبيل الحلفاوى، حنان مطاوع.

وجسد الحلفاوي من خلاله شخصية عم حسن والد منال التي أدت دورها الفنانة حنان مطاوع، حيث قدم طوال 30 حلقة شخصية الرجل المُلم بتاريخ مصر، والصعوبات التي واجهته، بفضل ما عايشه طوال حياته، مما جعله قادراً على إعطاء النصيحة في أحلك الظروف ورؤية الأمل في أصعب الظروف.