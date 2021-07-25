«صور على الكمائن»..الداخلية تكثف جهودها للقبض على فتاة التيك توك وزوجها المعروفة بـ«كائن الهوهوز»

/642009/صور-على-الكمائنالداخلية-تكثف-جهودها-للقبض-على-فتاة-التيك-توك-وزوجها-المعروفة-بـكائن-الهوهوز

تكثف الأجهزة الأمنية ومباحث الآداب بوزارة الداخلية، اليوم الأحد 25 يوليو 2021، جهودها للقبض على فتاة «التيك توك»، المعروفة إعلاميًا بـ«كائن الهوهوز» وزوجها بموجب حق المجتمع المحدد في القانون، بعد هروبهما من مسكن الزوجية لارتكابهما سلسلة جرائم من بينها التحريض على ممارسة الدعارة، ازدراء الأديان، وإهانة الصعايدة وهروبهما لمحاولة الإفلات من حزمة جرائم أخلاقية تجرمها القوانين.

توزيع صور المتهمين على الكمائن الأمنية

وجرى توزيع صور المتهمين بجميع مديريات الأمن والكمائن والنقط المرورية بالمحافظات ونصب عدة أكمنة لضبطهما، و فحصت الأجهزة الأمنية الفيديوهات التي يبثها المتهمين على الرأي العام بمواقع التواصل الإجتماعي، ويجرى ملاحقة المتهمين تقنيا لتحديد نقطة اختباءهم.

و المتهمان يواجهان اتهامات عديدة من بينها التحريض على الفسق والفجور والدعارة، وتم التحفظ على عدد من الفيديوهات التي يظهر فيها المتهمان، يتحدثان بـ«ألفاظ خارجة».

بلاغ من أشرف فرحات المحامي

وكان أشرف فرحات المحامي، قد قدم بلاغا للجهات المختصة ضد الحساب الملقب بـ«كائن الهوهوز»، ويتضمن عرض فيديوهات لسيدة وزوجها عبر «التيك توك» تحتوي على ألفاظ وإيحاءات جنسية لتحقيق أرباح مادية.

وعلى الفور أجرت الجهات المختصة عملية البحث، ويجر ى القبض على فتاة «التيك توك» المعروفة «كائن الهوهوز» وزوجها، لتقديهما للجهات المختصة للتحقيق معهما.

كانت شهدت الأيام الاخيرة، مجموعة وقائع مرتبطة بالتحريض على ممارسة الأعمال المنافية للأداب والفسق والفجور، عبر وسائل التواصل الاجتماعي«فيسبوك».

القبض على المتهمين

وتمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على القائمين عليها، خاصة وأن القانون كان رداعًافي مثل هذه الانتهاكات، ويعمل على مواجهتها.

ويقول هيثم السيد حمد الله متخصص في القانون الجنائي والمحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة ، إن العقوبة فى جريمة التحريض على الفسق والفجور والفعل الفاضح المخل بالحياء العام.