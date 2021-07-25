/642015/طريق-جيبوتي-إثيوبيا--جبهة-تحرير-تغيراي-توجه-ضربة-موجعة-لـ-آبي-أحمد

رأى الخبير الاستراتيجي في شؤون القرن الأفريقي رشيد عبدي، نجاح قوات التيغراي في قطع الطريق السريع بين جيبوتي وأديس أبابا يشكل خسارة فادحة لرئيسالحكومة الاثيوبية آبي أحمد.

تحيا مصر، رصد تغرديات " لـ"راشيد عبدي" على موقع "تويتر"، يؤكدقطع قوات التيغراي الطريق السريع بين جيبوتي وإثيوبيا هو احتمال - نوع من الحصار المضاد - ويمثل تحديًا عسكريًا أكثر تعقيدًا لحكومة رئيس الوزراء الاثيوبي آبي احمد ، يكاد يكون من المؤكد أنه سيتم رسمه في جيبوتي.

التغيراي تسطير عى طريق جيبوتي إثيوبيا

قائد قوات جبهة تحرير شعب تيغراي الجنرال تسادكان جبريتنساي، قال إن قوات الجبهة خاضت معارك ناجحة لمدة 3 أيام في ولاية عفار المجاورة لإقليم تيجراي، مضيفا أن "ميزان القوة الآن في صالحنا بالكامل، وسيمكننا التحرك لاحتلال أديس أبابا دون مقاومة".

وأضاف قوات جبهة تحرير شعب تيغراي: "خضنا معارك ناجحة داخل ولاية عفار ويمكننا التحرك بسهولة لاحتلال الطريق بين أديس أبابا وجيبوتي، وسنصبح في وضع يمكننا من استقبال المساعدات الإنسانية مباشرة".

وتعتبر عفار ذات أهمية استراتيجية لأن الطريق والسكك الحديدية التي تربط العاصمة أديس أبابا بميناء جيبوتي البحري تمر عبرها. جيبوتي هي المنفذ الرئيسي لإثيوبيا غير الساحلية على البحر.

لماذا تسيطر التيغراي على أهم طريق إثيوبي؟

الخبير الاستراجي رشيد عبدي يرى أن من أهم اسباب سيطرة جبهة تحرير شعب تيغراي، هي كسر حلقة الحصار التي فرضتها حكومة آبي احمد على الاقليم بعد كسر الجيش الفيدرالي الاثيوبي، وأسر آلاف الجنود والضباط.

وقال "عبدي" :" جبهة تحرير شعب تيغراي تهدف غلىى نقل المعركة إلى إقليم العفر شمال شرق اثيوبيا، لتامين تأمين ممر النقل المؤدي إلى تيغراي. هذا طريق إمداد حيوي، وذلك ردا على حصار حكومة آبي أحمد للإقليم، وهو ما يشكل حصار مضاد من قبل التيغراي للحكومة الاثيوبية".

وتابع الخبير الاستراتجي في ملف القرن الافريقي قائلا :"قطع الطريق السريع بين جيبوتي وإثيوبيا هو احتمال - نوع من الحصار المضاد - لكنه يمثل تحديًا عسكريًا أكثر تعقيدًا ، يكاد يكون من المؤكد أنه سيتم رسمه في جيبوتي".

وأضاف أن يبدو أن طريق الشمال نحو إريتريا هو الخيار الوحيد طويل المدى الذي قد تنجح فيه جبهة تحرير شعب تغيراي في كسر حصار حكومة آبي أحمد، ولكت ذلك ينذر بصراع طويل المدى.

خسائر الجيش الاثيوبي

الجيش الإثيوبي تعرض في وقت سابق لخسائر كبيرة خلال معاركة مع قوات جبهة تحرير شعهب تيغراي في محاولة للسطيرة على الاقليم وفرض سيطرته بالقوة.

وكان رد جبهة تحرير شعب تيغراي قويا ، عبر شن عمليات عسكرية في منطقة إقليم العفر شمال شرق إثيوبيا، تهدف إلى الاستيلاء على الطريق الشرياني بين جيبوتي وأديس أبابا لعزل إثيوبيا عن ميناء جيبوتي الذي يغطي 90٪ من الطلب إثيوبيا.