جدة - نرمين السيد - واستعرض رئيس الوزراء فى وقت سابق، مع مسؤول أحد المكاتب الاستشارية الهندسية التصور الخاص بهم لتطوير منطقة الفسطاط التاريخية، والمناطق الرئيسية والطرق المحيطة بها، لافتا إلى أن التصور المقترح يتضمن مشهدا رائعا لاتصال قلعة صلاح الدين بحديقة الفسطاط.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مدبولى يتابع أعمال تطوير الساحة المحيطة بمسجد عمرو بن العاص على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.