نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة “400 جنية” لمعرفة المستحقين للدفعة الجديدة في المقال التالي

عمر شويل - جدة استعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة، مع انتهاء شهر يوليو 2021 قد تزايد البحث من قبل جميع المستحقين لمعاش تكافل وكرامة عن استعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة، حيث انه مع نهاية كل شهر ميلادي يبدأ الاستعلام الالكتروني لجميع المستحقين عن الموعد المحدد لصرف 400 جنية مصري قيمة المعاش، حيث ان معاش تكافل وكرامة أو كما يطلق عليه البعض معاش وزارة التضامن الاجتماعي منذ بداية تفشي فيروس كورونا في البلاد، حيث قد اعلن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ بداية تفشي فيروس كورونا في البلاد عن فئات مخصصة يمكنها صرف هذا المعاش، مثل الارامل، والمطلقات، وأصحاب الدخل الغير ثابت، والعمالة الغري منظمة، وقد جاء هذا تزامنًا مع الانهيار الاقتصادي العالمي الذي حدث جراء انتشار فيروس كورونا في مصر، والآن قد أصبح من السهل سحب الدفعات الخاصة بالمواطنين من خلال ماكينات الصرف الآلي أو كما تسمى ماكينات ATM، او من خلال مكاتب البريد.

استعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة

من المقرر أن يبدأ صرف دفعات معاش وزارة التضامن الاجتماعي منذ بداية اليوم الاول في شهر أغسطس القادم للعام الحالي 2021، والآن يمكن لجميع المستحقين القيام بالاستعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة، للتعرف ما إذا كان هذا المواطن مستحق للحصول على الدفعة الخاصة بالشهر الحالي أم لا، وإذا لم يكن المواطن مستحق سيتم عرض الأسباب، وهناك الكثير من المواطنين قد أخذوا عقوباتهم القانونية بسبب تزوير الأوراق للحصول على المعاش، وحاليًا يتم الكشف بشكل رسمي لجميع المستحقين والمتقدمين للحصول على المعاش.

خطوات الاستعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة