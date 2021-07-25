نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طرق الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة لمعرفة اسماء المستحقين بالرقم القومي في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة، مع نهاية كل شهر ميلادي يتكثف البحث بشكل كبير من قبل جميع مستحقي منحة الـ 500 جنية عن طريقة الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة، وذلك لصرف المستحقات المالية الخاصة بهم، حيث قد كانت آخر دفعة قد تم صرفها من قبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في شهر مارس للعام الحالي 2021، حيث قد كانت آخر دفعة تم صرفها منذ أربعة أشهر، ومن المقرر ان يتم صرف دفعات اخرى مع بداية شهر أغسطس من قبل وزارة القوى العاملة وشؤون الهجرة المصرية، حيث تُعد منحة العمالة الغير منتظمة واحدة من أهم المِنح المتواجدة في الوقت الحالي والتي قد أمر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بصرفها لفئات مخصصة، وكان لك منذ بداية شهر ديسمبر للعام الماضي 2020.

الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة

لقد اعلن الدكتور “محمد سعفان” منذ عدة اسابيع ان وزير القوى العاملة بأن الحكومة المصرية مصممة على استكمال دورها في دعم المواطن محدود الدخل وعن طريق بعض المنح والمساعدات وعلى رأسها منحة العمالة الغير منتظمة، لذلك يمكن الآن لجميع المواطنين المستحقين للحصول على دفعات من المنحة مثل الارامل والمطلقات وأصحاب المعاملة الغري منتظمة والمتضررين من فيروس كورونا وغيرهم، أن يقوموا بتقديم الاوراق والبيانات المطلوبة في مركز وزارة القوى العاملة للحصول على إجمالي 500 جنيه قيمة المنحة، أما عن المواطنين المُسجلين في المنحة مسبقًا يمكنهم الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة إلكترونيًا من خلال موقع وزارة القوى العاملة المصرية، حيث قد اصحاب الاستعلام إلكترونيًا، ليكون هذا واحدا من اهم وافضل الإجراءات الاحترازية التي جاءت منعًا لتفشي فيروس كورونا بين أحد من المواطنين في مراكز الاستعلام.

رابط وخطوات الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة