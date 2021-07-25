«يحقق حماية فعالة للبحيرات المصرية »..دوت الخليج يرصد تناغم ونقاش نيابي واسع حول قانون الثروة السمكية الجديد

/642014/يحقق-حماية-فعالة-للبحيرات-المصرية-تحيا-مصر-يرصد-تناغم-ونقاش-نيابي-واسع-حول-قانون-الثروة-السمكية-الجديد

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد برئاسة المستشار الدكتور حنفي الجبالي،خلال نظر إصدار قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، نقاشات ثرية بين أعضاء البرلمان، بداية من الأغلبية والمعارضة مرورا بالمستقلين، فى حالة من التناغم والتنسيق للخروج بمشروع قانون يعود بالنفع العام على الوطن والمواطن، ويحفظ الأمن القومي وفى القلب منه الأمن القومي الغذائي.

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