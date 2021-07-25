سفير المجر يتحدث عن السواقة في شوراع القاهرة ومدربي الأهلي والمصري

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كشف سفير المجر في مصر أندراس كوفاكس، عن أكثر الاشياء التي يحبها في مصر خلال تواجده في القاهرة على رأس سفارة بلاده.

دوت الخليج، يرصد انطباع السفير المجري في مصرأندراس كوفاكس، عن الشعب المصري والحياة في القاهرة.

سفير المجر والسواقة في شوارع القاهرة

وقال سفير المجر في مصر أندراس كوفاكس، إن أكثر الاشياء التي يحبها في اشوراع القاهرة هي السواقة في شوارع القاهرة وأوضح سفير المجر أن السواقة في شوارع القاهرة تساعده يتعرف على المبادئ الحاكمة للحياة والجزء الجيد من الإنسانية.، مضيفا أن قائدو السيارات في مصر يتمتعون بالصبر والتعاون.

ونشرت صفحة " الاتحاد الأوروبي في مصر " على "الفيسبوك" فيديو لمعايشة مع سفير المجر في مصر أندراس كوفاكس، عن الاشياء التي يحبها في القاهرة ، مبديا أن السواقة من اكتر الاشياء التي يحبها في مصر. وقال السفير المجري إن هناك العديد من الاشياء التي يحبها في مصر، منها منها الثقافة والتاريخ والمناظر الطبيعة، والعديد من الأمور المشتركة بين المجر ومصر.

التعاون الاقتصادي.. القطارات المجرية

وأضاف السفير أندراس كوفاكس، أن أهم مجالات التعاون هو تصنيع القطارات المجرية لصالح وهيئة السكك الحديدية المصرية، كذلك انشاء ومحطات ضخ المياه الواقعة على نهر النيل. ووقعت هيئة السكك الحديدية المصرية صفقة مع شركة ترانسماش هولدينغ "الروسية – المجرية" لتصنيع وتوريد 1300 عربة عادية ومكيفة بتكلفة تصل إلى 1.065 مليار يورو.

بوشكاش وهيديكوتي

كما أشار إلى عمل لاعبي كرة القدم المجريين في القاهرة كمدربين ومن أشهرهم فيرينتس بوشكاش و ناندور هيديكوتي. وعمل "بوشكاش" مديرا فنيا للنادي المصري البورسعيدي، فى الثمانينيات، بعدما درب أندية ريال مورسيا الإسبانى وكولو كولو التشيلى، وحصل معهم على المركز الثالث في موسومين متتالين موسم 1979-1980 و1980-1981، والمركز الرابع 1983-1984. فيما تولى المجرى هيديكوتى الادارة الفنية للنادي الأهلى خلال حقبة السبعينيات، ووضع بصمة قوية مع القلعة الحمراء استطاع من خلالها تحقيق العديد من البطولات.

ويتمتع سفير المجر بسيرة ذاتية قوية، فقد عمل متدربا في الإدارة السادسة المسئولة عن منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بوزارة الخارجية والتجارة المجرية خلال عامي 2005 و2006، ثم مسئول مكتب في إدارة أفريقيا والشرق الأوسط خلال الفترة من عام 2007 إلي عام 2009، وبعدها نائب رئيس البعثة في سفارة المجر بالدوحة خلال الفترة من عام 2009 إلى عام 2013، ومسؤول مكتب بإدارة الشرق الأوسط وأفريقيا عام 2013.