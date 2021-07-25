النواب يوافق على موارد جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية

وجاء نص المادة كما وافق عليها المجلس كالتالى:
مادة 10 .. تتكون موارد الجهاز مما يلى:
1- ما تخصصه الدولة فى الموازنة العامة من مساهمات.
2- حصيلة الرسوم والغرامات المنصوص عليها فى هذا القانون ومقابل الخدمات التى يقدمها الجهاز للغير.
3- القروض، والمنح، والتبرعات، والهبات التى يبرمها، أو يقبلها مجلس الإدارة، والمنح والإعانات والهبات الأخرى التى توجهها الاتفاقات الدولية إلى مشروعات الجهاز.
4 - حصيلة إدارة واستغلال الأراضى التى تخصص للجهاز لأغراض حماية وتنمية الثروة السمكية والأحياء المائية.
5- حصيلة إدارة واستغلال البحيرات وموانئ الصيد ومواردها.
6- عائد استثمار أموال الجهاز فى المشروعات التى يشارك فيها.
7- أى موارد أخرى يحددها مجلس إدارة الجهاز وفقا لأغراض إنشائه.
وكان مجلس النواب، وافق خلال جلسته العامة، اليوم، على المادة السادسة من مشروع قانون حماية وتنمية البحيرات والسمكية، والمتعلقة بموازنة جهاز حماية وتنمية البحيرات.
وتنص المادة 6:
تكون للجهاز موازنة مستقلة تعد على نمط موازنات الهيئات الاقتصادية والتى تشتمل على كل إيراداته ومصروفاته دون استثناء، وتبدأ السنة المالية للجهاز ببداية السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها، ويكون لموازنة الجهاز حساب بالبنك المركزى ضمن حساب الخزانة الموحد، ويرحل الفائض منه إلى السنة المالية التالية.
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