النشرة المرورية.. كثافات متحركة بمحاور القاهرة والجيزة

جدة - نرمين السيد - وأضاف صابر، خلال مداخلة هاتفية، لبرنامج "افصل واسمع" المذاع على "الراديو 9090"، تقديم الإعلامية شيماء حافظ والإعلامى محمد نشأت، أن محافظة الإسكندرية تشهد بعض الأحجام عند محور قناة السويس للقادم من محرم بك ومتجه للكورنيش، وفى محور أبو قير عند منطقة كفر عبده وميدان الوزارة.

وأشار إلى أن الحركة المرورية، فى باقى محافظات الوجهين البحرى والقبلى متوسطة، عدا محافظة أسيوط التى تشهد بعض الأحجام فى محور 23 يوليو للمتجه إلى محور يسرى راغب وكوبرى الهلالى، مضيفا أن محافظة القليوبية تشهد بعض الأحجام فى ميدان المؤسسة عند محطة مترو شبرا الخيمة، للمتجه إلى مناطق ميت نما.

وتابع صابر أن الطرق الدائرية المؤدية لمداخل ومخارج القاهرة الكبرى، الحركة المرورية فيها متوسطة وأقل من متوسطة، عدا مناطق الأعمال وخاصة أعلى المرج والمنيب والبساتين، مشيرا إلى أن الحركة المرورية فى محور 26 يوليو تشهد سيولة وانفراجة مرورية.

وأكد صابر أن الإدارة العامة للمرور بقيادة اللواء محمود عبدالرازق، مساعد الوزير مدير الإدارة العامة للمرور، وضعت خطة للتعامل مع الكثافات المرورية، ونشر الخدمات؛ لاستيعاب أكبر قدر حركة سيارات خلال فترة الذروة المسائية.

وأوضح أن الحركة المرورية فى محافظة الجيزة تعمل بشكل مرض، عدا بعض الأحجام فى شارع مراد للنازل على ميدان الجيزة ومتجه للدقى، ناصحا بسلك شارعى الجامعة أو السودان، مشيرا إلى وجود بعض الأحجام أعلى كوبرى عباس للقادم من الجيزة ومتجه للمنيل، ناصحا بسلوك كوبرى الجامعة.

ولفت إلى أن كوبرى الجلاء وكوبرى أكتوبر الحركة فيهما متوسطة عدا المنطقة المحصورة من شارع البطل أحمد عبدالعزيز حتى مناطق التحرير، ناصحا بسلوك كوبرى الساحل وكوبرى الجلاء.

ونبه صابر على أن مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة وجه بنشر الخدمات المرورية، بمحاور المحافظة لاستيعاب أكبر قدر حركة سيارات خلال الفترة المسائية.

وفى محافظة القاهرة، لفت صابر إلى وجود بعض الأحجام فى مطلع كوبرى الحدائق للقادم من سكة الوايلى والزاوية ومتجه لمناطق أبو وافية، ناصحا بسلوك المسطح الأرضى بشارع لطفى السيد ونفق أحمد سعيد.

ولفت صابر إلى أن شارع صلاح سالم يشهد بعض الأحجام عند منطقة الجهاز المركزى للمحاسبات للقادم من مناطق أرض المعارض ومتجه لمناطق النزهة ومطار القاهرة، ناصحا بسلوك محور النصر.

وأشار محرر الشؤون الأمنية والمرورية بـ "الراديو 9090"، إلى أن جميع الكبارى للخارج من القاهرة ومتجه للجيزة تعمل بشكل جيد، عدا بعض الأحجام فيما قبل نفق الأزهر للقادم من مسجد الشرطة، ومتجه لنفق الأزهر وصالح الجعفرى، ناصحا بسلك محور النصر.