البرلمان يوافق على تشكيل جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية

جدة - نرمين السيد - وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على المادة الثالثة من مشروع قانون حماية وتنمية البحيرات والسمكية، والمتعلقة بتشكيل جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.





جاء ذلك بعدما شهدت المادة جدلًا خلال مناقشتها، وانتهى المجلس إلى تعديلها وفقا لاقتراح مقدم من النائب إيهاب الطماوى.

وجاء نص المادة وفقا لما وافق المجلس عليه بعد التعديل كالتالى: "يكون للجهاز مجلس إدارة يشكل من رئيس "غير تنفيذى" للجهاز وعضوية كل من:

- نائب رئيس الجهاز "وينوب عن الرئيس حال غيابة".

- رئيس إدارة الفتوى لوزارة الزراعة واستصلاح الاراضى بمجلس الدولة.

- ممثلين عن الوزارات والجهات الآتية : "الدفاع والإنتاج الحربى، الداخلية، الزراعة واستصلاح الأراضى، البيئة، الموارد المائية والرى المالية، التخطيط والتنمية الاقتصادية، التنمية المحلية، السياحة، التعليم العالى والبحث العلمى، الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطىء، قطاع مياه الشرب والصرف الصحى بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، الاتحاد التعاونى للثروة المائية، النقابة العامة لعمال الزراعة والصيد".

- ثلاثة من ذوى الخبرة فى مجال اختصاص الجهاز.

ويصدر بتشكيل مجلس الإدارة قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض رئيس مجلس الوزراء لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويتضمن القرار المعاملة المالية لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة.

ويجتمع المجلس بصفة دورية كل شهر، أو بدعوة من رئيسه كلما دعت الحاجة لذلك، ولا يكون الإجتماع صحيحا إلا بحضور ثلثى أعضائه على الأقل، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات أعضائه الحاضرين، وفى حالة تساوى الأصوات يرجح الجانب الذى فيه الرئيس.

وحسب المادة، للمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوى الخبرة لحضور جلسات المجلس دون أن يكون لهم صوت معدود فى المداولة، وتحدد اللائحة التنفيذية نظام وقواعد عمل المجلس.